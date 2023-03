JUANES presenta nuevo y personal tema “GRIS” [ESCÚCHALO AQUÍ]

JUANES, el ganador de 27 premios GRAMMY y LATIN GRAMMY, estrena su nuevo sencillo “GRIS”, un examen melancólico e introspectivo de las dificultades que enfrenta un matrimonio de larga data por causa de la cuarentena del COVID y que lleva a la pareja a transitar un período de emociones grises.

Brevemente descrita por JUANES como una canción ‘muy personal y catártica’, “GRIS” es la segunda muestra de un período de cuatro años en el que el reconocido artista se dedicó a crear material original, tras la publicación de su álbum tributo y su gira mundial ORIGEN, con los cuales ganó premios GRAMMY & LATIN GRAMMY.

Sobre esta nueva apuesta musical, Juanes dijo:

“Una de las cosas más difíciles que tiene la vida son las relaciones humanas, pero también son una de las más hermosas. Hace poco más de un año, tuve una situación muy complicada con mi esposa. Llevamos casados 22 años, temenos 3 hijos adolescentes y comenzamos a discutir por ciertas formas de pensar, más el encierro del Covid. Fueron momentos de mucha confusión. En nuestra situación llegamos a pensar que nuestra relación se había acabado. Fue una discusión muy fuerte, días de mucha frustración. El arte y la música llegan a ser una catarsis y una cura. Esta canción GRIS habla de ese momento tan duro que viví en mi relación desde un punto más poético, artístico y conceptual. Afortunadamente pudimos salir adelante, como muchas veces lo hemos hecho en nuestra relación. Ese fue el resultado de una canción maravillosa y una de mis mejores canciones definitivamente. Espero que la disfruten.”

Video musical de GRIS

Este nuevo ciclo creativo, que comenzó con el primer sencillo “AMORES PROHIBIDOS”- que ya fue elogiado por la crítica y se ubicó varias semanas en la primera posición de la lista General Radio Airplay de Monitor Latino en México – combina un regreso general a la guitarra eléctrica con una inmersión profunda en la aclamada pasión compositora del artista, que durante la pandemia orientó su atención hacia el interior para reexaminar la vida, el amor, la familia y más de sus propias complejidades emocionales e imaginación. Tanto JUANES, como su productor y cercano colaborador Sebastian Krys, (también galardonado con múltiples premios Grammy) sienten que este período de escritura y grabación representa otro nuevo pináculo creativo para el artista colombiano y están listos para presentarle al público muy pronto su nuevo disco.

Sobre el video musical de la canción, su director José Sagaró dijo lo siguiente: