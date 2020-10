Juan Gabriel y Michael Jackson tenían un vínculo secreto. Isabel Pantoja reveló el secreto

Juan Gabriel y Michael Jackson tenían un vínculo secreto. Así lo contó Isabel Pantoja durante una transmisión de la versión española de La Voz Kids, al revelar que había compartido con el Rey del Pop mientras era huésped del Divo de Juárez en su casa en Los Ángeles.

“Juan Gabriel vivía en una urbanización maravillosa y su vecino era Michael Jackson”, dijo Pantoja después de que una de las niñas concursantes cantó la canción “Billie Jean”.

“A mí me estáis dando una noche… Michael Jackson para mí era y sigue siendo mi ídolo, aunque no esté entre nosotros físicamente. Tuve la suerte de conocerle personalmente. Juan Gabriel vivía en el chalet de al lado y abrieron una puerta para que Michael saliera por su casa, que en su calle no había nadie, para evitar a la prensa. ¡Qué maravilla!”, contó.

La artista agregó que Juan Gabriel y Michael Jackson no eran solo conocidos, sino que entre ellos había mucha confianza.

Incluso, se lo “presentó un momento. Nada más, fue un momento. Era un hombre súper delgadísimo, yo ya lo vi en lo peor”, afirmó la cantante de temas como “Marinero de luces” y “Se me enamora el alma”.

Isabel Pantoja sorprenderá a todos relatando cómo fue su encuentro con un todo un ídolo del pop: Michael Jackson 🎤❤️ Los detalles los contará, por primera vez, en la nueva entrega de #IdolKids 🌟 El lunes a las 22:00 horas en @telecincoes 🔵 pic.twitter.com/s1uCVBhX9i — Idol Kids (@idolkidsesp) September 20, 2020

Pantoja y Juan Gabriel llegaron a ser más que amigos

La artista española y el cantautor de “Querida” se conocieron durante las múltiples presentaciones y viajes que ambos compartieron en América Latina. El año pasado, la artista dejó a muchos con la boca abierta cuando reveló que tuvieron una relación muy estrecha.

“Él quería que yo fuera su esposa. Conociéndonos, aceptándonos, respetándonos los dos… y yo le dije que no. Se lo dije cantando”, recordó en una entrevista. En esa época apenas tenía tres años de viuda, por lo que no se sentía preparada.

“Me he arrepentido muchas veces de no haberlo hecho. Jamás hubiese encontrado, después de mi marido, una persona que me comprendiera tan sumamente bien como él. Yo lo aceptaba como era. Sencillamente como era: un genio”, agregó al recordar su hermosa historia con Juan Gabriel, quien murió justamente en aquella casa en Los Ángeles.

“Él lo entendió perfectamente porque nuestra amistad era demasiado bonita, a pesar del océano Atlántico que nos separaba”, concluyó la artista.

Así cantaron juntos en Miami en 2006.

JUAN GABRIEL & ISABEL PANTOJA JUNTOS💗 ASI FUE, ISABEL INVITADA ESPECIAL | MIAMI 2006#JuanGabrielInolvidableLive Juan Gabriel tiene como invitada especial y única a su show y todo el concierto van alternando canciones y en este video esta vez JUAN GABRIEL ASI FUE JUAN GABRIEL & ISABEL PANTOJA JUNTOS, ISABEL INVITADA ESPECIAL COMPARTIENDO ESCENARIO EN EL SHOW EN MIAMI 2006 Si te gusta éste Video Suscribete y Comparte, Dale… 2020-06-05T21:37:08Z