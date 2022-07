JOSS FAVELA lanza su balada norteña “ALGO TRANSITORIO” (+ESCÚCHALA AQUÍ)

Joss Favela, el incomparable cantautor de México, lanza su nuevo tema, “Algo Transitorio” de su próximo álbum, junto con el lyric video oficial. Tras el lanzamiento de “700 Días” el mes pasado, “Algo Transitorio” es el tercer sencillo del próximo álbum de Favela titulado “Aclarando La Mente”. Joss Favela derrama su corazón una vez más en esta singular balada norteña sobre el final de una relación. “Algo Transitorio” ya está disponible en todas las plataformas de transmisión.

“Algo Transitorio” es una melancólica balada norteña que explora una relación que llega a su inevitable final después de que los dos han luchado arduamente para que la relación funcione, incluso después de dejar de amarse el uno al otro. La música y la letra fueron escritas por Joss Favela, consolidándose como un letrista poderoso. Acordes de guitarra solemnes junto con el acordeón crean el fuerte núcleo emocional de la canción, mientras Favela ofrece una interpretación vocal apasionante. Esta canción les da a los fanáticos una muestra de lo que pueden esperar de su próximo álbum que se lanzará este otoño con Sony Music Latin.

Video oficial de “ALGO TRANSITORIO”

El video lírico oficial que acompaña al lanzamiento de “Algo Transitorio” presenta a Joss Favela conduciendo su camioneta mientras reflexiona sobre el final de su relación. Su vehículo juega un papel principal en el video, ya que simboliza una transición o movimiento. Joss Favela es más que un cantautor, actualmente es coach en el exitoso programa “La Voz” donde muestra su capacidad para guiar a artistas jóvenes. Favela está trabajando arduamente preparándose para su gira por México y Estados Unidos.

Joss Favela: Muy joven ¡y con muchos éxitos!

Comienzos

José Alberto Inzunza Favela, nativo de Gamuchil, Sinaloa y nacido el 10 de diciembre de 1990, es un cantautor y productor que ya fue galardonado por dos premios ASCAP, siendo la persona más joven en ganar el premio Compositor del año en 2015, y ha sido nominado en varias ocasiones a los Grammys Latinos, la máxima premiación de la música latina.

Joss Favela comenzó su carrera de compositor y cantante profesional a los 13 años después de actuar en los programas Código Fama (2004-2005) y La rosa de Guadalupe (2008-2010) de Televisa. Durante estos años lanzó dos álbumes como solista, La Reynalda (canciones de banda) y Andar conmigo (baladas norteñas).

Se mudó a Monterrey a los 20 años, se convirtió en parte de los colaboradores de 3Ball Mty (con Antonio Hernández y Erick Rincón), y comenzó a trabajar seriamente como compositor de las canciones. Durante la década siguiente, sus canciones fueron grabadas por artistas como Banda los Recoditos, Julión Álvarez, Noel Torres, Larry Hernández, La Arrolladora Banda El Limón, Banda MS y Banda el Recodo, entre otros.

Sony Music

En 2015 Favela firmó con Sony Music y grabó nuevamente para lanzar su álbum Hecho a mano. En noviembre del mismo año, lanzó su primer sencillo, «Me gusta verte arrepentida». El segundo sencillo, «Cuando fuimos nada», se lanzó a principios de 2016. Más adelante en agosto del mismo año que se realizó el lanzamiento del álbum. En octubre de ese año, Joss Favela lanza el tercer sencillo «No vuelvas a llamarme». En enero de 2017 Favela pasó a formar parte del jurado de Tengo Talento, Mucho Talento, transmitido por Estrella TV en Estados Unidos.​

2018 – presente

En 2018 Favela lanzó «Me hubieras dicho», el primer sencillo de su álbum Caminando.​ El 6 de marzo del mismo año fue reconocido por tercera vez consecutiva como “Compositor del Año” durante la vigésima sexta producción de Premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores celebrada en la ciudad de Nueva York. A finales de 2018 lanza «Pienso en ti» en colaboración con la cantante Becky G.​

El 3 de mayo de 2019 es lanzada «La magia de tus ojos» como cuarto sencillo de Caminando, cuyo estreno fue el 31 de mayo del mismo año.​

A fines de abril de 2022, TV Azteca anunció a los nuevos entrenadores de La voz México que incluyó a Joss Favela, Ha*Ash, Yuridia y David Bisbal.