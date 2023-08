¿José Luis Perales está vivo o muerto?

La tarde del lunes 7 de julio empezó a dar vueltas la noticia que el cantautor español José Luis Perales, de 78 años, había fallecido. La noticia empezó en las redes pero sin ningún pronunciamiento oficial de sus representantes o familiares. Hasta que de repente el mismo José Luis Perales salió a desmentir la noticia desde Londres.

“Hola amigos les habló desde Londres, un sitió maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Ya estamos a punto de marcharnos cuando de repente nos encontramos con que alguien con la mala idea, de que ha dicho que me he muerto”, expresó José Luis Perales. “La verdad es que estoy más vivo que nunca. Más feliz que nunca y que mañana nos vamos a estar viendo en España. Gracias a todos por intentar saber si era verdad sobre [mi muerte]. Un abrazo muy fuerte para todos”.

La falsa muerte de José Luis Perales

La noticia de la falsa muerte de José Luis Perales decía que el interprete de “Cómo es él” había fallecido por un infarto.

José Luis Peralta anunció su retiro en 2020

José Luis Peralta anunció su retiro en 2020. El cantautor dejo claro que su retiro no era porque estaba enfermo. “Sino por hacer una vida normal, compartir con la familia, disfrutar de los viajes, ir y venir sin el estrés que implica realizar conciertos”, dijo Peralta en 2020. “Por otra parte me miro al espejo y me digo: la verdad es que te ves estupendo y escucho mi voz y no está mal, y mucha gente dice que en este disco mi voz se escucha mejor que antes, o sea, que mi retiro de los escenarios no es cuestión de enfermedad, es simplemente que estando bien quiero marcharme estando perfectamente, y no irme decrépito a un asilo de ancianos. Quiero marcharme para poder viajar, para divertirme, para bailar, poder cantar, por ejemplo ir a Santo Domingo sin tener la presión de ir a cantar y disfrutar de sus calles, de la vieja ciudad”, revela el artista al conversar con Listín Diario.