Hijo de Eugenio Derbez es diagnosticado con Coronavirus: ¿Cómo se encuentra?

José Eduardo Derbez, uno de los hijos de Eugenio Derbez, confesó a través de un vídeo en su canal oficial en Youtube que fue diagnosticado con Coronavirus en el mes de septiembre. El actor mexicano actualmente se encuentra completamente recuperado, pero instó a sus seguidores a cuidarse.

José Eduardo admitió que en todo momento cumplió con el confinamiento por la pandemia del Coronavirus. Sin embargo, presume que se contagió con el virus en un viaje internacional que realizó por motivos de trabajo.

“Estuve bastante tiempo fuera de México, pero cuidándome muchísimo. De regreso, en el aeropuerto estuve con un traje completo que me lo quité porque pedí algo de comer en el avión y en cuanto yo regreso a Ciudad de México, yo regresé un jueves y el domingo en la noche, me comienzo a sentir mal”, confesó Derbez.

El también presentador de televisión admitió que rápidamente sus síntomas se empezaron a intensificar con dolores musculares, fiebre y mareos: “Ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían muchos las articulaciones, los pies, las manos y los brazos. El dolor de cabeza seguía, sudaba mucho y me dolía mucho la garganta.”

Derbez admitió que debido a los síntomas que estaba presentando después de su viaje decidió someterse a una prueba de diagnóstico de Coronavirus para conocer con exactitud si se había contagiado con el virus: “Me llegaron los resultados dando positivo, que tenía COVID… Me puse muy mal, me espanté mucho, lloré bastante y me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía como contarles.”

El hijo del comediante Eugenio Derbez continuó mencionando el apoyo tan grande que recibió por parte de sus seres queridos: “Toda mi familia me dio muchísimas palabras muy lindas y me apoyaron. Mi mamá se preocupó, mi papá se preocupo un poco… Toda mi familia se portó muy linda conmigo.”

El actor admitió que después de su diagnóstico se sometió a una serie de estudios para corroborar que todo en su organismo estaba marchando de manera correcta. Asimismo, enfatizó que los síntomas que presentaba fueron variando con el pasar de los días y empezaron a disminuir.

La estrella mexicana instó a sus seguidores a acudir a un especialista si presentan síntomas relacionados con Coronavirus, esto debido a que cada organismo reacciona de manera diferente y es sumamente importante no automedicarse para evitar correr cualquier tipo de riesgo con el virus.

José Eduardo señaló que desde que fue diagnosticado con COVID-19, prefirió alejarse completamente de las redes sociales por un tiempo para enfocarse de lleno en su etapa de recuperación.

Asimismo, el joven reveló que evitó cualquier tipo de encuentro con familiares o seres queridos y vivió la cuarentena en su residencia en Ciudad de México.

En la actualidad, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se encuentra completamente recuperado del virus; pero alentó a sus admiradores a no bajar la guardia con la pandemia.

