Fallece el reconocido periodista mexicano Jorge Berry a los 72 años

El mundo de periodismo mexicano se encuentra de luto por la partida de Jorge Berry, reconocido conductor y periodista mexicano quien falleció este jueves 13 de julio de 2023 a la edad de 72 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hijo Alejandro Berry, presentador deportivo del canal de televisión TUDN, quien por medio de una publicación en su página de Twitter se despidió de su padre con un fraternal mensaje, en el que recalcó la nobleza e inteligencia de su padre.

“No pude ser más afortunado de tener al padre que tuve. Un hombre de una mente brillante y de un corazón gigante. Mis hermanos y yo estamos muy orgullosos de ser tus hijos. Se fue rodeado de amor y escuchando a los Beatles. Vuela alto @jorgeberry Vives en nosotros ❤️”, escribió Alejandro Berry.

No pude ser más afortunado de tener al padre que tuve. Un hombre de una mente brillante y de un corazón gigante. Mis hermanos y yo estamos muy orgullosos de ser tus hijos. Se fue rodeado de amor y escuchando a los Beatles. Vuela alto @jorgeberry Vives en nosotros ❤️ pic.twitter.com/nTLsi4llU2 — Alejandro Berry (@alejandroberry) July 14, 2023

¿Cuál fue la causa de la muerte de Jorge Berry?

Durante la noche del miércoles 12 de julio se conoció la noticia de que el comunicador estaba internado en terapia intensiva en el hospital Vallarta Medical Center ubicado en Puerto Vallarta, en Jalisco, lugar en donde fue diagnosticado con muerte cerebral, reportó Dallas News.

Luego de que surgiera la noticia, se presentó todo tipo de desinformación acerca de la condición de salud del periodista, cuando por el día jueves 13, se confirmó la noticia de su fallecimiento.

De acuerdo con People en Español, en las últimos horas de vida de Jorge Berry, el comunicador estuvo siempre acompañado por toda su familia y su hijo Alejandro Berry. De igual manera, muchos medios de comunicación locales, aseguraron que funcionarios del hospital confirmaron la muerte del periodista.

¿Quién fue Jorge Berry?

Gracias por todas tus atenciones e inolvidable camaradería, querido Jorge Berry.

Descansa en paz. pic.twitter.com/GEO7LupIi5 — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) July 14, 2023

Nacido en en la Ciudad de México, Jorge Berry fue un periodista y presentador mexicano, quien logró posicionarse también a nivel internacional, luego de que en el año 1973 incursionara en el mundo del periodismo, perteneciendo a Televisa, W Radio, el ECO y El Financiero, tras una breve carrera musical, pues él mismo se catalogaba como rockero.

De igual manera, el comunicador logró cubrir grandes eventos que marcaron la historia del mundo, tales como la caída de las Torres Gemelas en el 2001, el asesinato de John Lennon en 1980, la muerte de la Princesa Diana de Gales en 1997, la visita del Papa Juan Pablo II a México en 1999 y Cuba en el 98.

Asimismo cubrió eventos deportivos como los Juegos Olímpicos y transmitió un Superbowl en 1984, trabajo por el cual, según Dallas News, obtuvo un anillo de oro blanco, ya que según informa MSN, Jorge Berry, fue el narrador oficial de los Raiders en el año 1983 y en una cena del equipo recibió dicho distintivo.

Por otra parte, en cuanto a su vida sentimental, Jorge Berry estuvo casado con la conductora Lolita Ayala, con quien mantuvo un fugaz matrimonio por solo unos cuantos meses en la década de los años 70, según Milenio. Tras diez meses de matrimonio, finalmente la pareja se separó.

En declaraciones su Ayala esta contó en noviembre de 2022: “Yo se lo dije antes de casarnos, le dije: ‘Jorge, no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos porque no estoy enamorada de ti’ y me dijo: ‘No importa, no importa; si en un año no estás enamorada de mi te doy el divorcio así, rapidito. Y pues caí, y me casé y no me enamoré… y ya, pues nos divorciamos a los 10 meses. Y él está para que te diga que es verdad”.

LEER MÁS: Messi fue captado de compras en un Publix de Miami [FOTO]