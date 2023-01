Los Jonas Brothers recibieron su estrella en el paseo de la fama y anuncian nuevo álbum

Los Jonas Brothers se han hecho conocidos por sus proyectos en solitario y sus negocios paralelos a lo largo de los años, pero los fanáticos siempre están encantados de saber que la banda familiar está nuevamente junta y trabajando en nueva música.

Si bien Nick Jonas confirmó que él y sus hermanos habían terminado su nuevo disco mientras visitaban “The Kelly Clarkson Show” a principios de este mes, los fanáticos no sabían que estaba revelando el nombre de su nuevo disco cuando dijo: “’El álbum’ está hecho. ” Nick también confirmó que él y sus hermanos tenían una gira planeada para finales de este año.

Los Jonas Brothers hicieron su anuncio explícito esta semana cuando recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Nick confirmó momentos antes de la presentación de la estrella que “nuestro nuevo álbum, ‘The Album’, saldrá el 5 de mayo”.

Los Jonas Brothers se burlan de ‘The Album’ con el sencillo principal ‘Wings’

Además del anuncio de su álbum, los Jonas Brothers se burlaron de un primer vistazo al sencillo principal de “The Album”, “Wings”, en un video compartido en el Instagram de Joe Jonas. El clip muestra a Joe entrando al estudio con sus hermanos y diciéndoles a los espectadores: “Chicos, tenemos la mezcla de nuestra nueva canción ‘Wings’, y no me importa, solo quiero que la escuchen”. Luego, los hermanos comparten un extracto de su canción más reciente, a la que aún no se le ha dado una fecha de lanzamiento.

Los Jonas Brothers hablaron con la estrella de “The Bachelorette” Rachel Lindsay luego de su ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood, y le dieron una pequeña idea de lo que los fanáticos pueden esperar de su nuevo álbum.

“Tuvimos la experiencia más increíble trabajando con [Jon Bellion] en el nuevo álbum, ‘The Album’”, dijo Nick a Lindsay, “y creo que es la mejor representación de nuestras raíces musicales, la música con la que nos criamos. , algunas cosas de los años 70 y 80. Y luego también donde estamos ahora, como esposos, padres, hermanos. Realmente es específico para nuestras vidas, pero es un tema bastante universal que estamos emocionados de compartir con el mundo”.

Los fanáticos ya han notado el trabajo de Bellion, incluso en el breve fragmento de “Wings”, con las publicaciones de Instagram recibiendo múltiples comentarios que incluyen: “¡La influencia de Jon Bellion en esto es tan clara que me encanta!” y “el resultado del genio de jon bellion 🔥”.

¿Qué entrenadores de ‘La voz’ tienen una estrella en el Paseo de la Fama?

Conseguir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood no es un logro pequeño. El Paseo de la Fama surgió en 1953 para “mantener la gloria de una comunidad cuyo nombre significa glamour y emoción en los cuatro rincones del mundo”. Según la web del Paseo de la Fama, cada mes se añaden unas dos estrellas, por lo que se convierte en un honor bastante exclusivo.

Aunque los Jonas Brothers recibieron una estrella conjunta por sus carreras musicales, esto califica a Nick Jonas como el octavo entrenador de “Voice” (actual o anterior) en aceptar el honor. Otros entrenadores de “Voice” con una estrella incluyen a Adam Levine, Christina Aguilera, Shakira, Usher, Pharrell Williams, Jennifer Hudson y Kelly Clarkson.

Otro entrenador actual está buscando unirse a este grupo muy pronto, ya que Blake Shelton fue anunciado como ganador de la Estrella 2023 cuando se anunció la clase de 2023 a fines del año pasado.

Esta es la versión original de Heavy.com

