Selena Quintanilla en El Show de Johnny Canales -VIDEOS

El mundo de la música tejana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Johnny Canales, de 77 años. El presentador mexicano que impulsó la carrera de muchos artistas de la música mexicana y texana con su programa “El Show de Johnny Canales”, falleció este 12 de junio. Fue justamente él quien descubrió a Selena Quintanilla cuando era una niña de 13 de años. En ese entonces ella formaba parte de Los Dinos y fueron invitados a cantar al show de Canales.

Play

Esa no fue la única vez que cantó Selena en El Show de Johnny Canales. Ella fue varias veces a cantar sus éxitos. Y abajo tenemos varias presentaciones que hizo en el famoso show.

Tras el fallecimiento de Canales, la familia Quintanilla expresó sus sentimientos publicando videos de Selena cantando en El Show de Johnny Canales.

El martes 18 de junio, el presentador fue velado por su público en el Auditorio Selena. Los

fanáticos se presentaron a honrar a Canales, quien a menudo grababa varios de sus espectáculos en el Bayfront Auditorium, que luego fue nombrado Auditorio Selena, en honor a la desaparecida superestrella.

In honor of Johnny Canales, here’s a throwback to one of his favorite Selena songs, “Que Creías”.

The entire Quintanilla family would like to send our heartfelt love to Johnny’s wife Nora, his children, and the entire Canales family.

💜#JohnnyCanales #SelenaQuintanilla pic.twitter.com/kwhXLtXBiA

— Selena (@SelenaLaLeyenda) June 13, 2024