¿Cómo están John Legend y Chrissy Teigen tras la muerte de su hijo?

A finales de septiembre, las estrellas del mundo del entretenimiento Chrissy Teigen y John Legend experimentaron la desgarradora pérdida de su tercer hijo, Jack. Teigen estaba aproximadamente a la mitad de su embarazo, cuando sufrió un sangrado severo y desprendimiento parcial de la placenta, lo que le provocó la pérdida de su bebé.

Durante una entrevista el 24 de noviembre con Good Morning America, Teigen y Legend hablaron sobre cómo están lidiando con su devastadora pérdida. “Definitivamente me doy permiso para sentir un dolor total y absoluto”, dijo Teigen durante la entrevista.

“Cada día es tan diferente. Entonces, cuando la gente me pregunta cómo estoy, siempre digo que estoy bien, hoy”, comentó la atribulada modelo.

Legend estuvo de acuerdo y le dijo a Good Morning America: “No sabía que podríamos experimentar este dolor y también compartirlo, pero cuando lo hicimos, realmente significó mucho para tanta gente. Y fue una experiencia tan poderosa para mí aprender eso. Solo estoy agradecido de que mi esposa haya sido lo suficientemente valiente para hacerlo”.

Después de que Teigen tuvo a su hijo Jack, compartió fotos muy emotivas de su pérdida en su página de Instagram. “Ella sintió que realmente, una de las formas en que seguiríamos con la memoria de Jack era tomando fotografías de ese momento”, explicó Legend. “Estaba como preocupado, estaba como, ‘no quiero que me guste conmemorar este dolor’. Pero lo loco de tener un aborto espontáneo es que no te vas con nada, tienes ese vacío, y queríamos tomar las fotos para que tuviéramos algo que recordar”.

Teigen también ha continuado actualizando a sus fans en sus páginas de redes sociales sobre cómo está manejando las cosas.

El 27 de noviembre, la modelo publicó en Instagram una foto de ella abrigada en el sofá. En la leyenda, escribió sobre cómo se sentía. “Me niego a no encontrar humor tanto en los ataques de ira como en los atuendos”, diji. “Ya veo las hojas como color naranja en lugar de grises, me di cuenta de que el cielo es de hecho azul y no negro y los pitazos en mis forzados paseos matutinos, solo me ponen de rodillas la mitad del tiempo”.

Según TooFab, Teigen reveló recientemente el 30 de noviembre que se había duchado por primera vez desde la pérdida del embarazo. En su historia de Instagram, Teigen dijo: “Acabo de darme mi primera ducha en dos meses. Me he estado bañando en la tina, porque no podía soportar estar en la ducha. No podía estar físicamente parada en la ducha”.

Teigen continuó: “Me siento muy, muy bien. Gracias. Me siento muy clara y muy bien”. En el video, Teigen también se disculpó por dejar colgados a sus seguidores. “Además, ustedes no tienen idea y tengo ganas de contarles algún día”, dijo Teigen. “Me doy cuenta de que los deje plantados. Lo siento. Solo quiero decir que ha sido un viaje. Ha sido un viaje y estoy feliz de estar de regreso”.

Chrissy Teigen se abrió sobre su pérdida en un ensayo

Poco después de la pérdida del embarazo de Teigen, publicó un emotivo ensayo en Medium sobre la devastadora experiencia. “Después de un par de noches en el hospital, mi médico me dijo exactamente lo que sabía que vendría: era hora de decir adiós”, escribió Teigen. “Él simplemente no sobreviviría a esto, y si siguiera así, yo tampoco. Habíamos probado bolsas y bolsas de transfusiones de sangre, cada una de las cuales me atravesó como si no hubiéramos hecho nada en absoluto. Una noche, tarde, me dijeron que sería hora de decirle adiós, por la mañana. Lloré un poco al principio, luego entré en convulsiones de mocos y lágrimas, sin poder respirar con mi propia tristeza increíblemente profunda. Incluso mientras escribo esto ahora, puedo sentir el dolor de nuevo”.

Teigen agregó: “Mi mamá, John y yo lo abrazamos y dijimos nuestras propias despedidas privadas, mamá sollozando a través de la oración tailandesa. Les pedí a las enfermeras que me mostraran las manos y los pies y los besé una y otra vez. No tengo ni idea de cuándo me detuve. Podrían haber sido 10 minutos o una hora. No sé cuánto tiempo había estado esperando el parto. Eso probablemente siempre me perseguirá. Solo escribirlo hace que mi nariz y mis ojos se llenen de lágrimas. Todo lo que sé ahora es que sus cenizas están en una pequeña caja, esperando ser puestas en el suelo de un árbol en nuestro nuevo hogar, el que tenemos con su habitación en mente”.

