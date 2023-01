John Legend y Chrissy Teigen le dan la bienvenida a su hija [FOTO]

El entrenador y superestrella de la música de “The Voice”, John Legend, compartió la primera foto de su hija recién nacida el 19 de enero de 2023. El cantante y su esposa, Chrissy Teigen, dieron la bienvenida a su bebé el 13 de enero de 2023.

“El viernes le dimos la bienvenida a Esti Maxine Stephens a nuestra familia, y nuestra casa está llena de amor y alegría”, escribió Legend, de 43 años. “Estoy asombrado por la fuerza y la resistencia de Chrissy, y estoy muy emocionado de ver cómo Luna y Miles abrazan a su hermanita”.

Y agregó: “Estoy muy, muy agradecido, pero eso no parece una palabra lo suficientemente grande”.

La pareja ahora tiene tres hijos: Luna de seis años, Miles de cuatro años y Esti.

Teigen también compartió la foto en Instagram.

“La casa está llena de gente y nuestra familia no podría estar más feliz”, escribió Teigen en su publicación. “Papá derrama lágrimas de alegría todas las noches al ver a Luna y Miles tan llenos de amor, y me doy cuenta de que todavía necesitas pañales con una cesárea. Estamos en la dicha. Gracias por todo el amor y los buenos deseos, ¡lo sentimos todo!”.

John Legend anunció por primera vez el nacimiento de Esti en un concierto privado

Legend anunció el nacimiento de Esti durante un concierto privado, según People.

Qué día tan bendecido”, dijo, y agregó que él y su esposa dieron la bienvenida a su “pequeño bebé esta mañana”. El cantante de “All of Me” le dijo a la multitud que no había dormido mucho la noche anterior y que había pasado “mucho tiempo” en el hospital.

Teigen anunció que esperaban a su bebé arcoíris en agosto de 2022 en Instagram.

“Los últimos años han sido una confusión de emociones, por decir lo menos, pero la alegría ha vuelto a llenar nuestro hogar y nuestros corazones”, escribió Teigen junto a una foto de sí misma posando frente a un espejo de cuerpo entero, con su panza visible debajo de un pañal. camiseta corta negra. “1000 millones de disparos después (¡últimamente en la pierna, como pueden ver!) tenemos otro en camino”.

Chrissy Teigen tuvo un aborto que le salvó la vida durante su tercer embarazo

Chrissy Teigen y John Legend esperaban a su tercer hijo, Jack, en 2020, pero Teigen tuvo que someterse a un aborto que le salvó la vida cuando tenía 20 semanas junto con su hijo.

“Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente no fue suficiente”, publicó Teigen en Instagram el 30 de septiembre de 2020.

Dos años después, Teigen compartió una revelación personal sobre la pérdida de la pareja durante la cumbre “Un día de conversación irrazonable” en Beverly Hills, según The Hollywood Reporter.

“Le dije al mundo que tuvimos un aborto espontáneo, el mundo estuvo de acuerdo en que tuvimos un aborto espontáneo, todos los titulares dijeron que fue un aborto espontáneo”, dijo. “Y me frustré mucho porque, en primer lugar, no dije de qué se trataba, y me sentí tonta porque me había llevado más de un año comprender realmente que habíamos tenido un aborto”.

En febrero de 2021, Teigen le dijo a Ellen DeGeneres que “todavía estaba en terapia” por la pérdida de su hijo y “todavía estoy, ya sabes, aceptándolo”.

Más tarde, la pareja reveló que dedicaron un árbol plantado en su sala de estar a Jack. Llaman al árbol su “Árbol de la vida”, revelaron en mayo de 2021.

“¡Tenemos un árbol en medio de la casa!” Dijo Legend en el video. “Dedicamos esto al bebé Jack, y es realmente hermoso”.

Legend está quitando la temporada 23 de “La Voz” de los grandes sillones rojos. Chance the Rapper y Niall Horan serán los nuevos entrenadores para la temporada de primavera de 2023 y se unirán a Kelly Clarkson y Blake Shelton en el programa.

Esta es la versión original de Heavy.com

