Murió Joey Jordison: ¿Cómo murió el famoso roquero de 46 años?

El exbaterista de Slipknot, Joey Jordison, murió el 26 de julio de 2021, a la edad de 46 años.

Así lo confirmó Heavy, a través de una declaración recibida por correo electrónico, el representante de la familia Jordison, donde se dijo que el roquero “falleció pacíficamente mientras dormía”.

“La muerte de Joey nos ha dejado con el corazón vacío y sentimientos de tristeza indescriptible”, aseguró la misiva.

“Para aquellos que conocieron a Joey, entendieron su ingenio rápido, su personalidad gentil, corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música”, agregaron en su mensaje.

El representante se negó a comentar sobre la causa de la muerte.





Aquí tiene todo lo que necesita saber:

Jordison es uno de los bateristas más famosos de todo el metal

Jordison es uno de los bateristas más famosos de la música rock y metal en todo el mundo. Su sitio web personal describe su estilo como una fusión de “un tecnicismo impecable y ardiente que evoca el metal underground, ritmos de hard rock que rompen el cuello y una expansividad preparada para el estadio”.

Se encontró a sí mismo en las versiones de Modern Drummer, Rhythm, Metal Hammer, Drummer, Drum!, Terrorizer y Kerrang.

“La música siempre ha significado mucho para mí”, dijo Jordison en su sitio web. “Es mi regalo. He dedicado toda mi vida a intentar devolver todo lo que me han dado”.

Él músico cofundó la banda Slipknot

Con solo 20 años, Jordison fundó Slipknot con el percusionista Shawn Crahan y el fallecido bajista Paul Gray en Des Moines, Iowa en 1995, según Billboard.

Gray le dijo a Loudwire que la primera canción que escribió la banda se llamaba “Slipknot”, pero luego pensaron que el título sería un gran nombre para el grupo, y luego le cambiaron el nombre a la canción “(sic)”.

Desde el lanzamiento de su álbum de estudio debut homónimo de doble platino en 1999, la banda ha obtenido un debut número uno en el Billboard Top 200, con el álbum de 2008 All Hope Is Gone, y un premio Grammy a la Mejor Interpretación de Metal por “Before I Forget ”Junto con varias nominaciones.

Además de ser cofundador de Slipknot, Jordison también fundó o cofundó varias otras bandas de metal: Murderdolls, Scar The Martyr y VIMIC. También tocó junto a Metallica, Satyricon, Ministry, Korn y Rob Zombie.

Jordison se separó en 2013 de la banda que fundó

En 2013, Slipknot anunció que Jordison y la banda se están separando debido a “razones personales” según Billboard.

“Es con gran dolor, pero silencioso respeto que, por razones personales, Joey Jordison y Slipknot se están separando”, escribió la banda. “Todos le deseamos a Joey lo mejor en lo que sea que le depare el futuro”.

Jordison dijo que estaba “en shock y sorprendido” por la noticia, según Billboard.

“¿Ninguna reunión de banda? Nada. ¿Algo con los manejadores? Nada. Todo lo que recibí fue un maldito correo electrónico diciendo que estaba fuera de la banda por la que me rompí el cu.. toda mi vida por crear. Eso es exactamente lo que sucedió y fue doloroso. No me merecía esa mier.. después de lo que había hecho y de todo lo que había pasado”, dijo Jordison.

El exbaterista luchó con un trastorno neurológico poco común

Mientras aceptaba el premio Golden God en los Metal Hammer Golden Gods Awards 2016 en Londres, Jordison reveló que había estado luchando contra un raro trastorno neurológico llamado mielitis transversa, como informó Billboard.

“Perdí mis piernas. No pude jugar más. Era una forma de esclerosis múltiple, que no le deseo a mi peor enemigo”, dijo Jordison.





Según la Clínica Mayo, la mielitis transversa se produce cuando ambos lados de una sección de la médula espinal tienen inflamación y, a menudo, dañan el aislamiento de las fibras de las células nerviosas. Esto hace que los mensajes que viajan desde la médula espinal al cuerpo se interrumpan, lo que causa dolor, debilidad muscular, parálisis, problemas sensoriales o disfunción de la vejiga y el intestino.

Se desconoce si el estado de Jordison está relacionado con su muerte.

Jordison afirmó que la banda confundió su condición con problemas de drogas y por eso lo despidieron, según un informe de Metal Hammer. Tuvo que ser llevado al escenario durante sus últimos shows con la banda.

“Me recuperé, y me metí en el gimnasio, y volví a la jodida terapia para vencer esta mier..”, dijo Jordison, detallando su camino hacia la recuperación. “Y si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. Es lo más difícil que he hecho en mi vida, más que nada”.

Según el sitio oficial del programa, los ganadores del premio Golden God son “los nombres más poderosos e importantes de nuestro mundo, los que han llegado a definir la música pesada durante los últimos 40 años”. Según Billboard, los ganadores anteriores incluyen al cofundador de Megadeth, Dave Mustaine, y al fundador de Motörhead, Lemmy Kilmister.

