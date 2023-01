Joaquim De Almeida presenta la cinta MISSING: “La tecnología también tiene sus beneficios” [ENTREVISTA]

De los creadores de Searching llega Missing, un emocionante misterio que hace preguntarte qué tan bien conoces a las personas más cercanas a ti. Cuando su madre (Nia Long) desaparece mientras está de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de respuestas de June (Storm Reid) se ve obstaculizada por la burocracia internacional. Atrapada a miles de kilómetros de distancia en Los Angeles, June utiliza de modo creativo toda la última tecnología a su alcance para tratar de encontrarla antes de que sea demasiado tarde. A medida que explora con más profundidad, la investigación digital comienza a plantear más preguntas que respuestas… y cuando June revela secretos sobre su madre, descubre que en realidad nunca la conoció.

¿Qué haces cuando un ser querido desaparece a miles de kilómetros de casa y no tienes forma de llegar allí para buscarlo? Para June, de 18 años, la respuesta está en el mundo digital en el que vive todos los días. “Vivimos en la era de las redes sociales”, dice la actriz Storm Reid, quien interpreta el papel. “Todo está en nuestros teléfonos. Toda la información está en la punta de nuestros dedos. Experimentar una película en la que usas todas las plataformas de redes sociales que la gente suele usar para resolver un misterio es una combinación mágica”.

Pero, ¿cómo fue la experiencia de producir una película como Missing? “Una de las primeras cosas de las que noté cuando dirigí Searching, fue que todos los días había otra aplicación u otro sitio web que permitía la conexión humana de una manera nueva”, comentó la productora Aneesh Chaganty. “Nos dimos cuenta de que mientras la tecnología evolucione todos los días, nuestras posibilidades de narración seguirán avanzando con eso. El concepto ha evolucionado, hay más adrenalina en la historia y es una experiencia más fresca y rápida que la primera”, concluyó.

Play

MISSING – Official Trailer (HD) Time is running out. From the minds behind Searching, #MissingMovie is only in movie theaters January 20. Text (310) 634-1918 to join the search. Website: missing.movie/ Follow Us on Social: facebook.com/SearchingMovie instagram.com/SearchingMovie twitter.com/SearchingMovie tiktok.com/@sonypictures Subscribe to the Sony Pictures YouTube Channel for more exclusive content: bit.ly/SonyPicsSubscribe From the minds behind Searching comes Missing, a thrilling… 2022-11-16T17:00:42Z

Joaquim De Almeida: “La tecnología también tiene sus beneficios”

El actor portugués de amplia trayectoria interpreta a “Javier Ramos”, un hombre que ayuda a “June”, el personaje de Storm Reid en la incansable búsqueda por su madre. “Es un personaje diferente, que me llevó a otros lugares como actor que desconocía, y me sentí muy bien”, y reconoce que si bien la tecnología de estos tiempos muchas veces es usada en contra de las personas, también tiene muchísimos beneficios.

No se pierdan nuestra entrevista con Joaquim De Almeida sobre esta película que llega a los cines el próximo 20 de enero.