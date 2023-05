Jimmie Allen fue demandado por agresión y abuso sexual

El concursante de la temporada 30 de “Dancing With the Stars”, Jimmie Allen, ha sido nombrado en una nueva demanda.

En los documentos judiciales obtenidos por TMZ, las mujeres que presentaron la demanda fueron identificadas como la ex gerente comercial de Allen. Ha optado por presentar su solicitud bajo Jane Doe para proteger su identidad y su privacidad. En la demanda, la mujer “afirma que Jimmie le quitó la virginidad cuando la violó en una habitación de hotel de Los Ángeles en marzo de 2021 después de filmar una aparición especial en ‘American Idol'”, informa TMZ.

Allen, de 37 años, está siendo acusado de “agresión sexual, agresión, detención ilegal, tráfico sexual y angustia emocional”, según los documentos judiciales.

Heavy ha intentado obtener los documentos judiciales. Además, Heavy contactó a un representante de Allen y recibió una declaración del abogado de Allen en su nombre.

“Es profundamente preocupante e hiriente que alguien a quien considero uno de mis amigos, colegas y confidentes más cercanos haga acusaciones que no tienen nada de verdad. Reconozco que tuvimos una relación sexual, una que duró casi dos años. Durante ese tiempo, nunca me acusó de ningún delito y habló de nuestra relación y amistad como algo que quería continuar indefinidamente”, se lee en el comunicado.

“Solo después de que las cosas terminaron entre nosotros, ella contrató a un abogado para que se acercara y pidiera dinero, lo que me lleva a cuestionar sus motivos. El simple hecho es que sus acusaciones no solo son falsas, sino también extremadamente dañinas. He trabajado increíblemente duro para construir mi carrera y tengo la intención de montar una defensa vigorosa de sus reclamos y tomar todas las demás acciones legales necesarias para proteger mi reputación”, agrega Allen.

Esto es lo que necesita saber:

Jane Doe habló con Variety después de presentar la demanda contra Jimmie Allen

Además de presentar documentos legales, Jane Doe también habló con Variety.

“Tengo que contar esta historia porque de ninguna manera dejaría que mi hija se acercara a una situación como esta. Mi vida se ha vuelto del revés debido a Jimmie Allen”, dijo al medio.

La mujer compartió instancias muy personales e inquietantes en las que afirma que Allen abusó de ella, una antes de una aparición en “Ellen” y otra en marzo de 2021 cuando Allen estaba en Los Ángeles para un episodio de “American Idol”. Ella afirma que Allen abusó sexualmente de ella en la primera instancia y la violó en la segunda.

La mujer dice que fue “manipulada y preparada por Allen en una relación sexualmente abusiva que duró más de un año y medio”.

También nombró a su ex empleador, Wide Open Music, y al fundador de la compañía, Ash Bowers, en la demanda.

Allen irrumpió en la escena musical a través de la televisión de realidad, apareciendo por primera vez en “America’s Got Talent” antes de probar suerte en “American Idol”. Su audición fue exitosa, pero no logró pasar a las rondas de votación en vivo.

Sin embargo, Allen ha tenido éxito en el género de la música country. Según su sitio web, ha ganado algunos premios, incluido el premio al Nuevo Artista Masculino del Año en los ACM de abril de 2021. En cuanto a su tiempo en “Dancing With the Stars”, Allen y la profesional de salón de baile Emma Slater terminaron en el séptimo lugar. en la temporada 30. Iman Shumpert y Daniella Karagach se llevaron a casa la Mirrorball esa temporada.

Jimmie Allen y Lexi Allen anunciaron su separación en abril y ella está embarazada

En abril de 2023, Allen y su esposa, Lexi Allen, anunciaron su decisión de separarse.

“Después de mucho pensar y reflexionar en los últimos meses, Lex y yo hemos tomado la decisión de separarnos. Mientras navegamos por este cambio de vida, también podemos compartir que daremos la bienvenida a otro niño juntos más adelante este año”, se lee en un comunicado en sus respectivas páginas de Instagram.

Jimmie Allen se casó con Lexi Allen en Pensilvania en 2020. Los dos tienen dos hijas, Zara James, de 17 meses, y Naomi Bettie, de 3. Jimmie Allen también tiene un hijo de una relación anterior.

