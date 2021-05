Jessica Cediel: ¿Quién es su nueva pareja sentimental?

La presentadora colombiana Jessica Cediel, a la par con su talento para las cámaras, tiene una virtud innegable y es su cautivadora belleza que roba corazones a donde quiera que va. Es por eso que la también modelo, periodista y empresaria, cada vez que inicia una posible nueva relación, sus millones de seguidores estallan en redes sociales, buscando conocer más quien es el nuevo afortunado que conquistó a la enamoradiza, pero al mismo tiempo, evasiva, mujer de profundos ojos cafés y larga cabellera oscura.

Los sonados romances de Jessica Cediel

Con más de 8 millones de fieles seguidores en su perfil de la red social Instagram, no es secreto que cada cita que pueda tener la colombiana con un pretendiente, despierte una ola de comentarios y es por eso que sus romances han sido muy sonados en todos los medios de comunicación.

Con el cantante colombiano Pipe Bueno, Jessica tuvo una larga relación de cinco años, que se forjó mientras ambos despegaban su carrera por lo que, eventualmente, la fama que alcanzaron jugó un papel determinante en su destino y si bien terminaron, ambos se guardan profundo respeto.

“Pipe es una persona maravillosa. Fue un romance muy bonito que duró lo que tuvo que durar, cinco años, pero por causas ajenas a los dos, realmente la distancia nos mató y las agendas laborales tampoco ayudaron porque él vivía muy ocupado y yo también vivía muy ocupada afuera, y por eso decidimos terminar”, afirmó Jessica, pero también dijo que Bueno era muy fiestero en una entrevista: “Salía de rumba todos los fines de semana y yo ahí guardada como una pendeja. A mí todos me caían; actores, productores, directores: ‘Jessi vamos a cenar, Jessi’… y yo: No, tengo novio. No, tengo novio. Yo era de Univisión a la casa y de la casa a Univisión, mientras el otro rumbeaba y rumbeaba, hasta que dije ya no más; chao, suerte… Y por eso terminamos”.

Luego llegó el empresario colombiano Leo Sarría, quien fuera su primer prometido. Como era de esperarse, la nueva pareja se convirtió en la favorita de la prensa del corazón, pues se les veía muy acoplados más aun que ambos compartían la fe cristiana que Jessica constantemente profesa, pero así como llegó el amor, también se fue y de pronto la bella mujer terminó el compromiso alegando infidelidad a diferentes medios colombianos: “es un gran ser humano y sí, es verdad que nos íbamos a casar, me dio un anillo y todo, porque ese era el plan de vida que teníamos, pero lo pillé siéndome infiel y le terminé”. indicó.

Pero quizás el romance más sonado de todos fue con el ex atleta de Exatlon Estados Unidos Mack Roesch, con quien al igual que Sarría, se comprometió, para luego entrar en una muy sonada y mediática disputa por el anillo de compromiso, que Roesch solicitó repetidas veces, asegurando que Jessica se negaba a entregar. Sobre este pleito de pareja mucho se dijo en los medios de comunicación e incluso llegaron a intervenir los organismos legales, pues Jessica aseguró que demandaría por difamación.

¿Quién es su nueva pareja sentimental?

Después de varios años en los que Jessica Cediel gritaba a los cuatro vientos que se encontraba “soltera y feliz”, la chica está dejándose ver con un nuevo pretendiente. En esta oportunidad se trata de Mateo Carvajal, también atleta quien, al igual que Roesch, participó en otro programa de competencias y se trata de Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017, y regresó a competir en el año 2018.

De acuerdo al medio colombiano W Radio, a la pareja se la ha visto junta en dos ocasiones, y supuestamente Cediel habría sido “clara” en dos condiciones para las citas: que el encuentro se diera en la capital del país, Bogotá, y que fuera en “Plan de amigos”.

Pero no sólo se dio exitosamente la primera cita, sino que también salieron en grupo con otra pareja, Lina Tejero; amiga personal de Jessica, y un amigo de Mateo llamado Luis David, lo que es un buen indicio que esta relación que apenas inicia podría tener un buen camino.

Hay algo que los fanáticos de Jessica y medios de comunicación notaron y es que a la chica en una de las numerosas fotos que comparte en redes sociales, se le vio usando la misma camiseta con la que vieron a Mateo días antes, algo que ha disparado aun más los rumores de que este nuevo romance entre ambos vaya muy bien.

No se hicieron esperar muchos mensajes de apoyo en redes sociales para esta potencial nueva pareja: “Mija pues estás con una persona muy bacana , con un gran sentido del humor no todo el mundo puede hacer reír y eso es lo que más uno nececito que lo hagan reír. buenas vibras para los dos y la madre naturaleza los colme de felicidad. LiBRE ALBEDRÍO.🌻 👍” indicó una seguidora.