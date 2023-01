Jeremy Renner: Lo que debes saber sobre el actor

El actor de Hurt Locker, Jeremy Renner, llevó a su madre, Valerie Cearley, a los Óscar en 2010 y no tiene miedo de decir que es un niño de mamá. La estrella de Los Vengadores solicitó la ayuda de Property Brothers Drew y Jonathan Scott para ayudar a remodelar el condominio de su madre para un episodio especial de Celebrity IOU. Si bien tiene una relación cercana con su madre, no se ha compartido mucha información sobre su padre.

En 2013, Renner le dio la bienvenida a su hija, Ava Berlin Renner, con su entonces novia Sonni Pacheco. Los dos estuvieron casados por menos de un año y se divorciaron en 2015.

Una cosa que es importante para Renner y su madre es la familia. Durante un episodio de Celebrity IOU, Renner habló sobre su madre: “Mi mamá significa todo para mí. Ella me ha dado todo y lo sacrificó todo. Ella me mostró tantas cosas al tener a mis hermanos y hermanas detrás de mí y me hizo un mejor padre. Todo lo que ella sacrificó siempre fue por nosotros, los niños”.

Para obtener más información sobre Renner y su familia, continúe leyendo a continuación para conocer cinco datos interesantes:

1. Ser padre es lo más importante para Renner

Renner podrá ser uno de los actores más famosos de Hollywood, pero su hija está antes que cualquier película. “Este será el lugar de mi hija en el futuro”, dijo sobre su hogar cuando habló con la revista Playboy en 2015, según ABC News.

“Ava me tiene a mí. Cuando ella respiró por primera vez y con ese reflejo palmar agarró mi dedo, me vino el pensamiento, si todo sale bien, este mismo escenario sucederá cuando tome mi último aliento”, agregó el actor.

“Si una película significa no ver a Ava lo suficiente, no quiero tomarla. “Si algo me aleja y no puedo verla, simplemente no lo haré. No me importa lo que me pagues”, continuó Renner. “Cuando es el momento de papá y Ava, eso es todo lo que hago”.

2. Los padres de Renner se separaron cuando él estaba en la escuela primaria

De acuerdo con Internet Movie Database, los padres de Renner se casaron cuando eran adolescentes, pero la pareja se divorció cuando Renner estaba en tercer grado.

“Ellos no tenían mucho dinero y, después del divorcio, nos mudamos mucho”, dijo Renner a la revista Playboy sobre la separación de sus padres. “Hasta la secundaria, pensaba que un nuevo grado significaba una nueva escuela para todos”.

Renner reflexionó que mudarse a menudo lo llevó a volverse tímido.

3. Renner se refiere a su madre como una estrella de rock

Renner se aseguró de desearle un Feliz Día de la Madres a su madre en Instagram: “¡Feliz Día de las Madres a mi mamá, la estrella de rock, Valerie! No sería quien soy sin ti y estoy agradecido todos los días por tu amor y guía”, escribió el actor en mayo de 2020.

El amor por su madre es una de las razones por las que Renner decidió que ella se mudara de Modesto, California, a Los Ángeles. Ella estaba a cinco horas de su familia y quería estar allí en persona para ver crecer a sus nietos.

Ella estaba agradecida de estar más cerca de todos: “Mudarme a Los Ángeles y ver crecer a mis nietos en lugar de solo recibir un video o una foto es lo mejor del mundo para mí”, dijo en Celebrity IOU.

4. Renner tiene una tumultuosa relación con su ex esposa

Renner y Pacheco no tuvieron un divorcio fácil, ya que ambos alegaron en documentos legales que abusaron de drogas y alcohol frente a su hija. Renner negó las afirmaciones y dijo que contrató a un especialista en salud mental para que lo observara durante las visitas con Ava para demostrar que era un padre capaz y responsable, según escribió TMZ en 2019. Él también afirmó que se sometió a pruebas de drogas para demostrar su sobriedad.

“El bienestar de su hija Ava siempre ha sido y continúa siendo el enfoque principal para Jeremy”, dijo un representante de Renner a TMZ. “Este es un asunto que debe decidir el tribunal. Es importante tener en cuenta que las dramatizaciones hechas en la declaración de Sonni son un relato unilateral hecho con un objetivo específico en mente”.

La declaración de Renner fue una respuesta a las acusaciones de Pacheco que aseguraron que él intentó matarla. Ella también alegó, entre otras acusaciones, que Renner había consumido cocaína en la superficie de un baño que Ava podía alcanzar. Renner negó las acusaciones.

En marzo de 2020, Renner solicitó reducir los pagos de manutención de su hija, alegando que la pandemia de coronavirus ha afectado su capacidad para ganar dinero, informó TMZ. Él quería reducir sus pagos de $30.000 a $11.000, diciendo que las “necesidades razonables” de Ava podrían cubrirse con esa cantidad. A él le preocupaba que Pacheco estuviera usando el dinero para financiar su estilo de vida, señaló la publicación.

“Es muy desalentador que en un momento de crisis mundial haya otro intento de reducir los fondos de los que dependo para mantener a nuestra hija”, dijo Pacheco a Page Six.

5. Renner quiere ser amo de casa

Si Renner pudiera quedarse en casa con Ava, eso es lo que haría. Cuando habló con The Independent en 2018 sobre las personas que aún viven una vida más simple en Modesto, California, a diferencia de Los Ángeles, Renner añoraba su ciudad natal.

“Todavía envidio a los que pueden hacer lo que yo quiero hacer ahora: Ser un padre que se queda en casa”, dijo el actor a la publicación.

Si bien Ava sabe a qué se dedica su padre, Renner no está interesada en que Ava se involucre en su carrera. “Ella no necesita ver nada de lo que hago. Voy a mantenerla alejada de todo lo que haga”, dijo el actor. “Ella ha estado en muchos sets de películas, pero no necesita ver el resultado de lo que hago. No me importa si alguna vez lo hace”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.