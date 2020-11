Empeora salud del cantante Jeremih por el COVID: Afirman que está con un respirador

El rapero Hitmaka, cuyo nombre real es Christian J. Ward, generó preocupación por la salud del cantante Jeremih, después de compartir una publicación críptica en Instagram, pidiendo oraciones para que su amigo salga adelante. Hitmaka señaló que había recibido la bendición de la madre de Jeremih antes de compartir su publicación en redes sociales.

Poco después, Twitter se inundó de comentarios que se preguntaban qué le pasaba a Jeremih, de 33 años, antes de que el rapero 50 Cent apareciera para responder a las preguntas de los fanáticos.

“Recen por mi chico Jeremih, no le está yendo bien. Esta mier.. del covid es real“, dijo el rapero en su Twitter.

pray for my boy Jeremih he’s not doing good this covid shit is real. 🙏🏿 pic.twitter.com/o7eWGAfZJM — 50cent (@50cent) November 14, 2020

En Instagram, 50 Cent también reveló que Jeremih estaba “en la UCI en Chicago”.

Fuentes le dijeron a TMZ que Jeremih no está bien y que su “pronóstico es sombrío”. Agregaron también al citado medio que la condición de Jeremih ha seguido empeorando y que le han puesto un ventilador respiratorio.

Hitmaka fue el primero en publicar sobre Jeremih el 14 de noviembre. El rapero compartió una foto de Jeremih, cuyo nombre completo es Jeremy Phillip Felton, y escribió: “Necesito que todos oren por mi hermano @jeremih, este mensaje está publicado con las bendiciones de su madre. “En sus historias de Instagram, Hitmaka escribió: “Mi amigo cambió mi vida. Recen por @Jeremih”.

En un segundo mensaje en sus historias de Instagram agregó: “Necesitamos esa energía”, con el emoji de manos en oración. “Oren por mi hermano que se ha ido a sacudir”.

Numerosas celebridades como Torae, Trina, Eric Bellinger, Bryan Michael Cox y Tank comentaron la publicación de Hitmaka con mensajes alentadores. Hitmaka y Jeremih aparecieron en Love & Hip Hop: Atlanta, y durante una entrevista de 2019 con Power 105.1, el rapero dijo: “Jeremih siempre será mi persona favorita para trabajar porque cambió mi vida”.

11 years later and this song STILL slaps! Drop a 🎉 if this song is still on your birthday playlist ⬇️ pic.twitter.com/oy7RMA2ATg — Def Jam Recordings (@defjam) June 30, 2020

Chance the Rapper tuiteó que Jeremih estaba “enfermo en este momento” y pidió oraciones.

Unas horas después de que Hitmaka compartiera su preocupación por el cantante nominado al Grammy en Instagram, Chance the Rapper también pidió oraciones a sus 8.3 millones de seguidores en Twitter. Tuiteó: “Por favor, si pueden tomarse un segundo para orar por mi amigo Jeremih, es como un hermano para mí y está enfermo en este momento. Creo en el poder sanador de Jesús, así que si puedes por mí, por favor, di una oración por él”.

Twista ft. Jeremih – Next To You (Official Video)Get the single, "Next To You". Out Now! iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/next-to-you-feat.-jeremih/id1166410665?ls=1 Spotify: http://open.spotify.com/album/5HY6istA4orh5cUz9jWUwu Amazon: https://www.amazon.com/Next-You-feat-Jeremih-Explicit/dp/B01MDNTT8U/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1476982264&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=Next+to+You+%28feat.+Jeremih%29 Google Play: https://play.google.com/music/m/Bwfyyzr25veyzsyiax7ycwvzh3a Official music video by Twista performing Next To You (Official Video). 2016 GMG Entertainment / EMPIRE Best of Twista: https://goo.gl/NKmW5y Subscribe here: https://goo.gl/Rerdnn #Twista #NextToYou #Vevo 2016-11-21T20:00:02Z

Los fanáticos usaron Twitter para compartir su preocupación por Jeremih, quien tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram y es conocido por canciones exitosas como “Down on Me” y “Don’t Tell‘ Em”.

.@Jeremih & @tydollasign just dropped their new music video for "Goin Thru Some Thangz" 🚨 Watch it here:https://t.co/MdLfIt1SkJ pic.twitter.com/UbVQeIrNT4 — Def Jam Recordings (@defjam) October 31, 2018

La frustración de no saber si el creador de éxitos de R&B estaba bien o no, fue preocupante para muchas personas. Una persona tuiteó: “Jeremih es una celebridad, si se trata de un asunto privado, debería haberse dejado así. Decirle a la gente que ore sin dar una razón no causa más que preocupación”.

wtf is he TALKING ABOUT BRU?? WHAT HAPPENED TO JEREMIH? pic.twitter.com/bdO1rnfbTS — victor (@victormayy) November 14, 2020

Después de ver el tweet de 50 Cent, otra persona escribió en Twitter: “Jeremih es una leyenda, amigo, estoy tan triste que esté enfermo. Espero que se recupere por completo”.

