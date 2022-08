Jennifer Peña revela lo difícil que es cocinar en Top Chef VIP

La cantante Jennifer Peña era una de las 16 celebridades que compiten en Top Chef VIP, de la cadena Telemundo. Aunque ella está acostumbrada a cocinar para su cinco hijos, la competencia culinaria no ha sido nada fácil. “Yo estoy disfrutando mucho de esto pero al mismo tiempo hay muchos nervios”, confiesa Peña, en entrevista con AhoraMismo.com. “No pensé que iba a ser a tan difícil. Como no lo pensé bien. Al llegar me dije ‘¡en qué me metí!'”. Uno de los retos que enfrenta la cantante es tener que cocinar en una cocina no es de ella. “El difícil no saber donde están las cosas y el tener que cocinar con ingredientes diferentes”, comparte la esposa del también contante Obie Bermudez. “También esto del tiempo y la prisa. Además tener a unos profesionales criticando mi comida”.

Una que le hizo ganar el primer reto de eliminación, en el que tuvo que unir fuerzas con el actor Horacio Pancheri. “Mis compañeros son los mejores”, expresó Peña. “Me gusto trabajar con ellos y me estoy divirtiendo mucho”.

Jennifer Peña está acostumbrada a cocinar rápido y es pescetariana

Jennifer Peña, quien es madre de cinco niños, asegura que está acostumbrada a cocinar bajo presión. “Cuando tengo que cocinar para cinco y tengo cuatro niños llorando, tengo que cocinar rápido”, comparte entre risas. “La diferencia en [Top Chef VIP” que uno tiene que [cocinar] de cero. Mas que Chef, yo soy preparadora de comida. Soy rápida en abrir cajas y latas. Eso es la diferencia”.

Peña empezó su pasión por la cocina cuando se convirtió en madre. “Yo empece a cocinar comida saludable para él. Empezamos con nuestra dieta vegetariana. Después de cinco años empece agregar mariscos a nuestra dieta. Yo y mi familia -mis hijos y mi esposo- somos muy particular con la comida, con la textura y la temperatura de la comida”, compartió.

La cantante revela que no es vegetariana o vegan. “Yo soy pescetariana”, afirma Peña. “No como carne y no cocina esas cosas”.

¿Qué es percetariano?

En la revista Women’s Health explica lo siguiente:

Las personas que siguen este tipo de alimentación, por lo general, comen de todo excepto carne. En su dieta, los pescetarianos pueden incluir lácteos y huevos, depende de cada uno. Algunos los mantienen en su menú semanal, mientras que otros optan por no hacerlo. Eso sí, lo que queda totalmente fuera de la mesa son las carnes rojas, las aves, el cerdo o el pavo. Es decir: cualquier mamífero.

La sopa de tortilla es la especialidad de Jennifer Peña

Algo que tiene claro Jennifer Peña es que su sopa de tortilla es su especialidad. “Definitivamente mi sopa de tortilla”, dice Peña. “En mi sopa de tortilla uso frijoles enlatados”.

Jennifer Peña fue eliminada de Top Chef VIP

Jennifer Peña fue la segunda eliminada de la competencia. “Ha llegado el momento donde me toca abandonar la competencia de Top Chef VIP”, dijo Peña en su despedida del reality. “Estoy tan agradecida por el apoyo que me han dado desde sus casitas. Sentía el cariño de ustedes y sentía como me estaban mandando porras y su buena energía”. Arriba puedes ver el conmovedor momento cuando el cantante Gabriel Coronel le gana a Jennifer Peña, y esta fue la eliminada.