Jennifer López modela vestido en el cumpleaños de Ben Affleck [VER]

Jennifer López publicó una serie de fotos en las que se la ve muy arreglada con un vestido en el cumpleaños número 52 de su esposo Ben Affleck. Las fotos, que López publicó en su página de Instagram el 15 de agosto, no incluyen a Affleck.

Los fanáticos estaban encantados con las fotos, y las etiquetaron como “impresionantes” y “magníficas” en su hilo de comentarios de Instagram. Jennifer López subtituló el collage de fotos “Dior”.

Las fotos eran imágenes “retro” del propio cumpleaños de Lopez en julio, informó Page Six.

Hasta las 6:52 p.m. hora del centro, López no había hecho ningún comentario sobre el cumpleaños de Affleck. Su historia de Instagram contenía fotos y videos promocionando su marca de alcohol, Delola.

La serie de fotos llega mientras Ben Affleck celebra su cumpleaños en medio de los rumores de distanciamiento de la pareja. A principios de junio, TMZ informó que un divorcio era “inminente” ya que López y Affleck vivían separados, pero no se ha producido ninguna presentación de divorcio. Affleck no estuvo presente en la propia fiesta de cumpleaños de López, que celebró en los Hamptons en la costa este, según The Cut.

En contraste, en 2023, Jennifer López celebró el cumpleaños de Affleck con un video de ellos viajando juntos en un automóvil y cantando la canción “Wonderful World”, según ET.

Según informes, Ben Affleck planeaba celebrar su cumpleaños de manera “íntima”

Una fuente le dijo a ET que Ben Affleck planeaba celebrar su cumpleaños de manera “íntima”.

“Ben planea celebrar su cumpleaños de manera íntima y pasarlo con amigos cercanos y familiares”, le dijo la fuente a ET, pero no estaba claro si ese grupo incluiría a López.

En julio, una fuente le dijo a ET: “Quieren asegurarse de que los niños se sientan cómodos con la transición y con el lugar donde viven, etcétera. No quieren que parezca que les están quitando la alfombra de debajo de los pies a sus hijos. Están haciendo un esfuerzo mutuo para garantizar que esta transición sea lo más saludable y fácil posible”.

Los fanáticos elogiaron a Jennifer López por el collage de fotos

“TE VES IMPRESIONANTE, HERMOSA REINA😍😍😍😍”, escribió un hombre en el hilo de comentarios de Instagram de López debajo de las fotos. “Yaaas reina 🔥 viviendo tu mejor vida, ¡hermosa como siempre! Te amo Jen 💞”, escribió otra persona.

“¡Absolutamente IMPRESIONANTE! ❤️😍 Nadie lo hace como tú 🥹”, escribió otra persona.

“Cada día más hermosa😍”, escribió otro fan. La serie de fotos tuvo más de 103.000 me gusta en Instagram, donde López tiene 251 millones de seguidores.

Ben Affleck no ha publicado en su página de Instagram desde fines de mayo.

La revista People informó que Jennifer López se reunió con Affleck en su propiedad alquilada el 11 de agosto después de que la pareja pasara gran parte del verano en diferentes costas.

Según People, también pasó tiempo ese día con el hijo de Affleck, Samuel, y lo llevó al centro comercial. Pero esa reunión podría haber sido más sobre los niños, indicó People.

“El hecho de que no esté con Ben no significa que no se preocupe por sus hijos”, dijo la fuente a People.

“Siempre se preocupó por ellos. Pasó meses buscando la casa perfecta para su familia ensamblada el año pasado. Ahora, cuando está de regreso en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”, agregó la fuente a People.

