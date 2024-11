Jennifer López huyó al ser preguntada por Diddy durante firma de autógrafos

Jennifer López se alejó de un grupo de personas que buscaban autógrafos cuando le preguntaron sobre Sean “Diddy” Combs, según un video publicado en YouTube por el sitio X17Onlinevideo.

“Jennifer López termina abruptamente la sesión de autógrafos cuando le preguntaron sobre Diddy”, dice el titular del video.

En el video, Jennifer López luce el atuendo de minifalda rosa y camisa blanca que usó en el AFI Fest. Publicó fotos que la muestran luciendo ese atuendo en su página de Instagram el 26 de octubre.

El video de X17 muestra a Jennifer López caminando hacia el suelo de los que buscaban autógrafos después de posar para las fotos. Sonreía mientras posaba para las fotos y luego atravesó una puerta de vidrio hacia la multitud, con un guardia de seguridad guiándola. “No se inclinen”, les dijo el guardia a los fanáticos mientras Jennifer López caminaba inicialmente por la fila firmando autógrafos.

“¿Tienes algún comentario sobre P. Diddy y las acusaciones?”, preguntó una mujer entre la multitud. Justo en ese momento, Jennifer López, con cara de piedra, se dio la vuelta abruptamente y se alejó de la multitud. Los fanáticos criticaron a Jennifer López en el hilo de comentarios por sus conexiones con Sean “Diddy” Combs.

El primer marido de Jennifer López dice que su relación con Diddy contribuyó a su divorcio

El incidente de la búsqueda de autógrafos se produjo apenas unos días después de que el exmarido de López, Ojani Noa, lanzara una serie de acusaciones contra ella en su página de Instagram relacionadas con Diddy. Noa fue el primer marido de Jennifer López.

Según informó la revista People, Jennifer López salió con Diddy desde 1999 hasta 2001. Después de Noa, tuvo tres maridos más, de quien se divorció en 1998 tras 11 meses de matrimonio, según informó Mercury News.

Noa también acusó a Sean “Diddy” Combs de interferir en su matrimonio con López. “Parte de ese divorcio fue culpa de Diddy”, dijo Noa a Despierta América, según una traducción de Page Six, refiriéndose a su divorcio de López.

Jennifer López ha hablado sobre su relación con Diddy en el pasado y dice que estuvo empañada por una infidelidad

Aunque esta vez guardó silencio, Jennifer López ha hablado sobre su relación con Diddy en el pasado.

En 2003, Jennifer López le dijo a Vibe que su relación con Diddy se vio afectada por su infidelidad. El artículo ya no está disponible en el sitio de Vibe, pero Entertainment Weekly ha publicado un extracto de él.

“Fue la primera vez que estuve con alguien que no me fue fiel”, dijo Lopez a la revista Vibe, según EW. “Estaba en una relación con Puff en la que lloraba, me volvía loca y me volvía loca, realmente me dio un vuelco total en la vida”.

En esa entrevista, ella agregó: “Nunca lo pillé, pero lo sabía. Él decía que iba a un club por un par de horas y luego nunca volvía esa noche”.

Diddy ahora enfrenta una acusación federal que acusa a Combs de organizar fiestas llamadas “Freak Offs” para abusar de las mujeres. Jennifer López no es nombrada en la acusación, y las autoridades no la han acusado de ningún delito en relación con eso.

La relación de Jennifer López con Diddy le trajo algunos malos titulares en ese momento. Fue arrestada hace años junto con Combs después de un tiroteo en 1999 en un club nocturno, informó The New York Post, pero nunca fue acusada, y él fue absuelto después de un juicio con jurado.

Jennifer López solicitó el divorcio de su actual esposo Ben Affleck el 20 de agosto, informó TMZ. No utilizó un abogado y no tenía un acuerdo prenupcial.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos