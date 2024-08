Jennifer López se cansó de esperar por Ben Affleck: ¿Por qué solicitó el divorcio el 20 de agosto?

Jennifer López se cansó de esperar. La cantante de 55 años solicitó el divorcio de Ben Affleck, de 52 años, en el Tribunal Superior de Los Ángeles, según documentos judiciales obtenidos por TMZ. López solicitó el divorció justamente el martes 20 de agosto, cuando cumplían dos años de haberse casado frente a amigos y familiares en Georgia.

Una fuente cercana a López le dijo a People que la artista estaba lista “seguir adelante” sin Affleck. “Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de querer continuar con su matrimonio”, dijo la fuente.

Múltiples fuentes confirmaron previamente que López, madre de los gemelos Emme y Max, de 16 años, presentó una solicitud ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y enumeró su fecha de separación como el 26 de abril de 2024, informa TMZ.

López y Affleck, quien es padre de Violet, de 18 años, Seraphina, de 15 y Samuel, de 12 (producto de su matrimonio con Jennifer Garner), han pasado gran parte del verano separados.

Pero se volvieron a ver el 15 de agosto, en cumpleaños número 52 de Affleck. El actor quizo tener una pequeña “celebración en casa” con sus hijos”. “Es exactamente lo que él quería. No quería salir a celebrar. Los niños tenían regalos para él y fue lindo. Jennifer [López] pasó a felicitarlo”, le dijo la fuente a People, y agregó que Garner también pasó ese mismo día por su casa que él alquila en Los Ángeles.

¿Cuántas veces se han casado?

Este fue el segundo matrimonio de Affleck y el cuarto de López. Los dos estuvieron comprometidos dos veces: primero en 2002 y luego nuevamente en 2021.

López solicitó el divorcio después de varios meses de especulaciones de los fanáticos y los medios cuando ella y Affleck comenzaron a aparecer en público sin el otro. Ellos empezaron a ir solos a eventos.

Durante el evento del Met Gala del 6 de mayo en la ciudad de Nueva York, Affleck estuvo ausente mientras López desempeñaba sus funciones como una de las copresidentas del evento. La noche anterior, Affleck participó en “The Greatest Roast of All Time: The Roast of Tom Brady” de Netflix en Los Ángeles, y López brilló por su ausencia.