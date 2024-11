¿Jennifer López evitó preguntas sobre Sean Diddy?

Jennifer López esquivó una pregunta sobre Sean “Diddy” Combs en un video publicado por Page Six el 2 de noviembre de 2024.

“Oye Jennifer, ¿tienes algo que decir sobre la situación de P. Diddy?”, le gritó un fotógrafo a Lopez, de 55 años, mientras ella entraba a un restaurante de Los Ángeles y luego se subía a un auto, sin decir una palabra, según Page Six.

Según Page Six, eso significa que al menos dos ocasiones desde octubre le preguntaron a Lopez sobre Diddy y no dijo nada. Lopez “esquiva preguntas sobre su ex Sean ‘Diddy’ Combs en medio de su escándalo de delitos sexuales”, escribió Page Six.

Jennifer López también se alejó de un grupo de personas que buscaban autógrafos cuando le preguntaron sobre Sean “Diddy” Combs, según un video publicado en YouTube por el sitio X17Onlinevideo.

“Jennifer López termina abruptamente la sesión de autógrafos cuando le preguntaron sobre Diddy”, dice el titular de ese video.

Jennifer López y Diddy salieron durante aproximadamente dos años hace más de 20 años. Según People, comenzaron a salir en 1999 y se separaron en 2001. En 2000, Diddy estaba a su lado cuando López usó su icónico vestido verde de Versace en una entrega de premios, informó People.

“Pensé que realmente iba a cambiar el juego en lo que respecta a ella y la moda”, le dijo Diddy a Entertainment Tonight en 2017 sobre el vestido. “No sabía qué tan grande iba a ser, pero fue un gran momento para ella”.

Jennifer López se alejó rápidamente cuando le preguntaron por Diddy en el incidente anterior

El incidente de la búsqueda de autógrafos ocurrió durante una sesión de fotos para el AFI Fest. Lopez promocionó su aparición en ese evento en fotos en Instagram el 26 de octubre.

En el video de X17, Lopez posó para fotos y luego caminó para firmar autógrafos. Pareció sonreír durante la sesión de fotos, pero cuando alguien gritó: “¿Tienes algún comentario sobre P. Diddy y las acusaciones?”, se alejó rápidamente sin dar más respuestas.

Las redes sociales se han llenado de personas que cuestionan a Lopez sobre Diddy.

Según Page Six, Lopez “está evitando activamente responder cualquier pregunta” sobre Diddy.

Jennifer López dijo anteriormente que su relación con Sean Combs puso su vida “en picada”, según un informe

La relación pasada de Jennifer López y Diddy ha vuelto a los titulares desde su acusación en septiembre. Su ex marido Ojani Noa hizo acusaciones sobre las fiestas de Diddy en su página de Instagram.

En una entrevista separada, culpó a Diddy por su divorcio de Jennifer López, diciendo: “Parte de ese divorcio fue culpa de Diddy”, según Despierta América, que fue traducida por Page Six.

Ella ha dado declaraciones sobre su relación con Diddy, acusándolo de infidelidad, en el pasado, pero son anteriores a su acusación.

“Fue la primera vez que estaba con alguien que no era fiel”, dijo Jennifer López a la revista Vibe, según EW. “Estaba en esta relación con Puff donde estaba totalmente llorando, loca y volviéndome loca, realmente me llevó toda la vida en picada”.

Diddy ahora enfrenta una acusación federal que acusa a Combs de abuso sistemático de mujeres. Lopez no ha sido acusada de irregularidades y no se la nombra en la acusación. Jennifer López y Diddy fueron arrestados juntos en 1999 después de un tiroteo en un club nocturno, pero ella nunca fue acusada y él fue absuelto, informó The New York Post.

Esta es la versión original de Heavy.com

