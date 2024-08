Jennifer López se siente “humillada” por su separación con Ben Affleck

Jennifer López está “furiosa” con su marido Ben Affleck porque cree que la ha “humillado” debido a sus problemas matrimoniales, según Page Six.

“Está furiosa”, dijo una fuente a Page Six en un informe del 5 de agosto. “Él la ha humillado. Él fue quien inició la vuelta a la relación.

“La ha humillado porque ella hizo un gran alboroto por el hecho de que él es el amor de su vida”, añadió la fuente a Page Six. “Acaban de tener dos bodas hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños”.

Ben Affleck y Jennifer López no han confirmado públicamente los rumores de problemas matrimoniales, que han circulado desde la primavera, cuando él dejó de asistir a eventos clave con ella, como, según News Nation, la Gala del Met. A principios de junio, TMZ informó que Jennifer López y Ben Affleck vivían separados y estaban tratando de vender su mansión conyugal, y que el divorcio era “inminente”. Sin embargo, no lo han presentado.

Sin embargo, Ben Affleck ha comprado desde entonces una nueva mansión de 20,5 millones de dólares en California, informó TMZ, después de que la pareja pasara gran parte del verano en diferentes costas.

El 5 de agosto, TMZ informó que Jennifer López y Ben Affleck no se hablan, lo que ha ralentizado los esfuerzos por divorciarse.

Ben Affleck aún no ha solicitado el divorcio para “evitar humillar aún más” a Jennifer López, según informes

Una segunda fuente dijo a Page Six que Affleck no ha solicitado el divorcio todavía porque es “muy protector” con López y para evitar “humillarla aún más”.

Page Six también informó que las preocupaciones sobre los hijos de la pareja también han retrasado la tramitación del divorcio. López tiene gemelos con su ex marido Marc Anthony, y Affleck tiene tres hijos con su ex mujer Jennifer Garner.

“Hay cinco niños involucrados en esto”, dice la fuente. “Ella sabía que iban a fusionar familias. No ha aceptado del todo que se haya terminado”.

Jennifer López promocionó la historia de amor de la pareja en un documental

Poco antes de que surgieran los rumores de problemas matrimoniales, Jennifer López estaba destacando su historia de amor con Ben Affleck en un álbum, una gira, una película y un documental.

Sin embargo, “The Greatest Love Story Never Told”, el documental, que está disponible en Amazon.com, mostró algunas áreas de incompatibilidad en su matrimonio.

En el documental, tanto López como Affleck confirmaron que tienen diferentes puntos de vista sobre la atención pública. A ella le gusta más que a él. Sin embargo, él dijo en el documental que estaba tratando de llegar a un acuerdo sobre el tema porque era injusto casarse con ella sabiendo esto y luego esperar que ella cambiara.

Affleck también reveló en el documental que López se sintió emocionalmente abandonada cuando era niña, lo que él cree que impulsa su búsqueda de afirmación pública. La pareja también reveló que López compartió un conjunto de correos electrónicos privados y cartas de amor que Affleck le dio con otras personas en el estudio.

En el documental, López admitió que Affleck no se sentía muy “cómodo siendo la musa”, y agregó: “Pero él me ama, sabe que soy una artista y me apoyará en todo lo que pueda porque sabe que no puede impedirme hacer la música que hice”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos