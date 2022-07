Jennifer López cambia de nombre tras casarse con Ben Affleck

Jennifer López confirmó su matrimonio con Ben Affleck. En un correo electrónico a sus suscriptores del boletín On The J.Lo el 17 de julio, la cantante y actriz dijo que la boda era “exactamente” lo que querían.

“Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas”, escribió. “Detrás de nosotros, dos hombres se tomaron de la mano y se abrazaron. Frente a nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija, todos deseando lo mismo, para que el mundo nos reconozca como socios y declarar nuestro amor al mundo a través de la antigua y símbolo casi universal del matrimonio.”

J.Lo, quien cambió legalmente su nombre a Jennifer Affleck, dijo que la pareja apenas llegó a la “pequeña capilla blanca para bodas” a la medianoche, pero que estaban dispuestos a permanecer abiertos unos minutos más y tomar fotografías en un Cadillac rosa. convertible, que se dice que una vez fue propiedad de Elvis.

Ella continuó: “Entonces, con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leemos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas. Incluso tenían Bluetooth para una (corta) marcha por el pasillo. Pero al final fue la mejor boda posible que podíamos haber imaginado. Uno con el que soñamos hace mucho tiempo y otro que hicimos realidad (a los ojos del estado, Las Vegas, un descapotable rosa y entre nosotros) en muy, muy largo tiempo”.

El correo electrónico incluye fotos de su noche de bodas, con ella con un vestido de novia y un velo, y Ben con un esmoquin blanco. Una foto muestra a su hijo, Max, sonriendo en el convertible rosa. En Instagram, la ruborizada novia publicó una foto de sí misma en la cama, con un sencillo anillo de bodas de plata.

¡Sorpresa! Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en una boda sorpresa en Las Vegas, según TMZ. El 17 de julio, el medio informó que la pareja se casó en el condado de Clark, Nevada, el 16 de julio, usando sus nombres legales: Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez.

Una fuente anónima confirmó la noticia de sus nupcias a TMZ, pero la ex jueza de “American Idol” y su novio ganador del Oscar aún no lo han confirmado.

López y Affleck se comprometieron en abril, por segunda vez

López y Affleck confirmaron que se comprometieron en abril de 2022, luego de cancelar su primer compromiso en 2004. La pareja, apodada “Bennifer” por los medios, tuvo una relación muy publicitada después de conectarse en el set de “Gigli” en 2002.

La poderosa pareja reavivó su romance en abril de 2021, según The Insider, después de que López terminara su compromiso con la superestrella del béisbol Alex Rodríguez. Semanas después, López y Affleck pasaron tiempo juntos en Montana y Miami, Florida.

López no ha tenido reparos en compartir su anillo de compromiso gigante, que es verde, su color favorito. Su manicurista Tom Bachik lo ha presentado en múltiples fotografías de sus uñas en Instagram.

Jlo publicó recientemente un emotivo mensaje a Ben Affleck

El 20 de junio, López publicó un homenaje a Affleck en Instagram, con una recopilación de fotos y videos del actor, acompañado de una grabación de ella misma hablando, que tituló “Dear Ben”. En la voz en off, dijo: “Este es el mejor momento de mi vida. Amo mi carrera, pero nada es más gratificante para mí que poder construir una familia con alguien a quien amo profundamente y que está tan dedicado a la familia y a los demás como podemos. Me siento increíblemente bendecida”.

Luego, en su boletín On The J.Lo, Lopez amplió su tributo a Affleck. “He tenido un asiento de primera fila para ver cómo tu padre durante más de un año”, escribió, “y nunca he visto un padre más consistente, amoroso y desinteresado. Y no solo para sus propios hijos, sino también sin obligación para con los míos. Apareces y los pones primero siempre. Eres cariñoso y comprometido en cada momento que están contigo y, sinceramente, es una de las cosas más hermosas que he visto. Gracias por todo lo que haces por todos nosotros. Te apreciamos y te amamos más allá de toda medida”.

Lopez comparte a los mellizos de 14 años Emme y Max con su exesposo Marc Anthony, y Affleck comparte tres hijos con su exesposa Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel. Múltiples medios han informado que la pareja ha estado buscando casa en Beverly Hills, California, y probablemente compró una propiedad en junio, según TMZ.

