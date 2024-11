Jennifer López sorprende con un ‘look’ retro en Londres – FOTOS

Jennifer López apareció en una sesión fotográfica en Londres, Inglaterra, luciendo un par de “llamativas” “botas sin talón”, según las fotos publicadas por Getty Images y Page Six.

Según Page Six, Jennifer López se puso las botas como parte de un “conjunto de Dior” que usó para la sesión fotográfica de su película “Unstoppable”.

La ex jueza de “American Idol” ha estado apareciendo en varias sesiones fotográficas y en un estreno en Toronto de la nueva película, que la presenta como la madre de un luchador de la vida real que perseveró en el deporte a pesar de perder una pierna.

Las botas se venden en el sitio web de Dior por $2,490.

Jennifer López combinó las botas sin espalda con un abrigo cruzado de $4,700.

La chaqueta que Jennifer López lució en el evento se vende en el sitio web de Dior por 4.700 dólares. “Presentado en el desfile de moda Otoño-Invierno 2024-2025, el abrigo cruzado es un diseño contemporáneo y elegante. Confeccionado en lana virgen color crudo y gabardina de seda, presenta una silueta ajustada con bolsillos con solapa y un cinturón tipo martingala. El abrigo realzará cualquier atuendo con un toque de refinamiento”, se lee en la descripción del sitio web.

La modelo que lleva el abrigo en el sitio web de Dior también lleva las botas sin talón.

Esas botas también están a la venta en el sitio web. Se llaman “D-Idole Heeled Boot”.

El título del sitio web para las botas dice:

La nueva bota de tacón D-Idole, presentada en el desfile de otoño-invierno 2024-2025, celebra el espíritu de alta costura de la Maison. La parte superior de piel de becerro de charol negra se realza con un diseño abierto en la parte posterior que muestra correas ajustables con hebillas de metal con acabado dorado, la firma de Christian Dior. El tacón esférico de 6 cm (2,5) con acabado dorado, inspirado en el desfile de alta costura de la Maison, está adornado con la firma de Christian Dior Paris para completar la excepcional creación.

Según Page Six, Jennifer López coprodujo la película con su ex marido Ben Affleck, quien no ha aparecido en las sesiones fotográficas de la película ni en el estreno con ella. Ella solicitó el divorcio del actor después de dos años de matrimonio el 20 de agosto, según TMZ. Jennifer López, de 55 años, se ha casado cuatro veces; solicitó el divorcio sin un acuerdo prenupcial o un abogado, informó TMZ. En una entrevista con Interview Magazine, Jennifer López dejó en claro que pasó por mucha confusión y dolor este verano, pero indicó que estaba tratando de aprender a estar sola sin una relación.

Jennifer López ha estado publicando muchas fotos en Instagram con diferentes atuendos

Jennifer López ha estado publicando una serie de fotos que muestran diferentes looks de moda mientras está en Londres. El 7 de noviembre, imitó un famoso póster de película con un atuendo con estampado de leopardo, según las fotos en su página de Instagram.

Ese mismo día, publicó una foto que la mostraba con un vestido negro revelador en la página.

En otra foto, llevaba un vestido blanco mientras estaba en la parte trasera de un automóvil y escribió: “Proyección imparable en Londres 🇬🇧 De camino a uuuuuu 🤍”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos