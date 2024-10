Jennifer López en bikini animal print para la revista Interview [FOTOS]

Algunos fans no se mostraron muy entusiasmados con la sesión de fotos en bikini que acompañó la amplia sesión de preguntas y respuestas de Jennifer López con la revista Interview, y algunos se burlaron de la imagen como “desesperada” y “vergonzosa”.

“Nunca he visto nada más desesperado que una celebridad que envejece después de un divorcio. ¿Qué es esto?”, escribió una persona en X, compartiendo dos fotos de la sesión. “¿Y qué es esto? ¿Ropa de resort? ¿Bikini de cebra con botas de serpiente, en la piscina o en la playa? Sesión de fotos de #JenniferLopez, de 55 años, sobre lo asustada, perdida y sola que está sin su ex, #BenAffleck”.

Otros fans se sumaron al hilo de comentarios, criticando la foto de Lopez en bikini de cebra.

“Imagínate tener sesenta años y ser rico, pero aún así sentir la necesidad de quitarte toda la ropa para llamar la atención. Es bastante vergonzoso”, escribió otra persona en X.

“Esas botas son una aberración de la moda”, escribió otro usuario de X.

En la entrevista, López habló de sus inseguridades, su dolor y sus esfuerzos por aprender a estar sola sin una relación. López solicitó el divorcio de Ben Affleck, de 52 años, su cuarto marido, el 20 de agosto, según TMZ, que informó que la pareja se separó en abril.

El epígrafe de la foto, que acompañaba a la entrevista en la revista Interview, dice: “Bikini Tom Ford. Pendientes vintage Beladora. Collares y pulsera Cartier. Zapatos Balenciaga”.

Jennifer López explicó en la entrevista que ha tenido que lidiar toda su vida con el hecho de no sentirse “suficiente”

En el artículo de Interview, Lopez no mencionó a Affleck por su nombre, pero dejó en claro que ha tenido un verano difícil.

Ella explicó a Interview que ha luchado con inseguridades que datan de su infancia. La entrevista fue una continuación de un viaje de autodescubrimiento en el que Lopez ha estado, ya que su documental “The Greatest Love Story Never Told” también abordó su búsqueda para comprender su rastro de relaciones rotas, aunque, en ese momento, todavía estaba con Affleck.

“Toda mi vida ha estado demostrando mi suficiencia. Lidiar con la sensación de que eres suficiente, desde que eres muy joven, es algo que no descubres durante mucho tiempo porque no te miras a ti mismo de esa manera”, le dijo a Interview.

Agregó: “El trabajo es descubrirte a ti mismo. Es mirar hacia atrás a los sentimientos subyacentes y los sistemas de creencias que tenemos sobre nosotros mismos que nos hacen tomar ciertas decisiones y crear ciertos patrones en nuestra vida”.

Jennifer López habló sobre el amor en una entrevista

Jennifer López le dijo a Interview que pasó por mucho dolor recientemente, pero dijo que ha aprendido mucho sobre el amor.

“Alguien que realmente te ama te ayudará a sanar esas partes de ti mismo. Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo seguro. Me haces sentir segura, y cuando no alcanzo la gloria, me entiendes y me ayudas a crecer para ser mejor porque tú tienes tus límites y yo tengo los míos”, le dijo a Interview.

Sobre el dolor que ha atravesado, le dijo al entrevistador: “Eso no significa que no haya estado a punto de acabar conmigo para siempre. Casi lo hizo”.

