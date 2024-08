Jennifer López y Ben Affleck inician trámites de divorcio

La ex jueza de “American Idol” Jennifer López pondrá fin a su matrimonio con Ben Affleck.

Según TMZ, JLo solicitó el divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles el martes 20 de agosto. El medio confirmó que López presentó la documentación ella misma y no utilizó un abogado. Según los documentos judiciales obtenidos por TMZ, JLo indicó que la fecha de separación de ella y Affleck era el 26 de abril de 2024.

Jennifer López y Ben Affleck salieron por primera vez en 2002. Se comprometieron y habían estado planeando una boda antes de decidir que era mejor separarse. Reavivaron su romance en 2021, comprometiéndose por segunda vez en abril de 2022. Tres meses después, intercambiaron votos en Las Vegas. Luego celebraron una boda mucho más grande en Georgia aproximadamente un mes después.

Jennifer López estuvo casada anteriormente con Marc Anthony y tiene dos hijos con él, los gemelos Max y Emme. Ben Affleck estuvo casado con Jennifer Garner y tienen tres hijos juntos: Violet, Seraphina y Samuel.

Jennifer López solicitó el divorcio en el segundo aniversario de su boda en Georgia

El 20 de agosto es un día especial para Jennifer López y Affleck. La pareja celebró su matrimonio con familiares y amigos en una gran ceremonia nupcial en Georgia en este día en 2022.

“Cuando me vio aparecer en lo alto de las escaleras en ese momento, todo tenía todo el sentido del mundo, aunque todavía parecía imposible de creer, como el mejor sueño, donde lo único que quieres es no despertar nunca. Probablemente habría tenido muchos de los mismos pensamientos si no me hubiera concentrado tanto en no tropezar con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, todo tuvo el mismo sentido maravilloso para mí”, escribió López en su boletín exclusivo después de la boda (a través de la revista People).

Un año después, JLo rindió homenaje a Ben Affleck en Instagram.

“Hoy hace un año”, subtituló una foto del día de su boda. “Querido Ben, sentada aquí sola. Mirando el anillo de mi anillo. Sintiéndome abrumada. Me dan ganas de cantar, cantar. ¿Cómo terminamos aquí? Sin rebobinar. Dios mío. “Esta es mi vida”, continuó, citando su canción “Dear Ben Part II”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck pasaron la mayor parte del verano separados

Antes de la confirmación de la separación, Lopez y Affleck no habían sido fotografiados juntos en unos meses. Los rumores de una separación parecieron alcanzar su punto álgido el 16 de mayo, cuando TMZ informó que Affleck y Jennifer López habían estado viviendo separados.

Durante gran parte del verano, JLo estuvo en Nueva York, mientras que Affleck se quedó en Los Ángeles.

Affleck fue fotografiado saliendo de una casa en la que aparentemente había estado viviendo sin su esposa.

Los fanáticos reaccionaron al informe en Reddit.

“Sé que ambos son una mierda a veces y él estuvo dando tumbos durante toda la pandemia antes de que se casaran muy rápidamente, pero yo los apoyaba discretamente. La historia de amor de uno que se escapó 20 años después. Maldita sea. Realmente necesitan dejar de involucrar tanto a sus hijos en sus relaciones”, escribió una persona.

“Por mucho que me disguste Jlo como persona, realmente pensé que esto sería el fin para ellos. Ella acaba de hacer un documental que los muestra teniendo intimidad en su casa. Si estos rumores son ciertos, ¡¡¡ella necesita ir al médico y hacerse una prueba de alergia para el matrimonio!!!”, agregó otra persona.

“Si esto es cierto, estoy triste por ella porque realmente lo dejó todo ahí. Al mismo tiempo, no sería una sorpresa. Hay una razón por la que rompieron la primera vez y es más que solo la atención de los medios. Si eran novios de la infancia que se distanciaron y luego crecieron como adultos y volvieron a estar juntos, eso es una cosa”, decía un tercer comentario.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos