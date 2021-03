¿Jennifer López y Alex Rodríguez están juntos o separados?

Jennifer López y Alex Rodríguez recientemente se han apoderado de los principales titulares de prensa tras darse a conocer que presuntamente habían puesto fin a su compromiso. Ante los rumores que surgieron, la pareja emitió un comunicado de prensa en donde desmintieron que están separados.

“Estamos trabajando en algunas cosas”, afirmaron las estrellas en un comunicado de prensa que dieron a conocer de manera exclusiva a la revista People.

Una fuente cercana a López y Rodríguez aseguró a People que la pareja nunca estuvo separada: “Nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, pero todavía están juntos. Pasaron por un mal momento, pero no se separaron”.

El informante declaró a la publicación estadounidense que los rumores de separación surgieron en el mes de febrero cuando Rodríguez fue vinculado sentimentalmente con Madison LeCroy, una de las estrellas del reality show “Southern Charm”. Sin embargo, los rumores de la supuesta infidelidad del exbeisbolista no influyeron en la crisis amorosa de la pareja.

“Ella está trabajando en República Dominicana y él está en Miami, por lo que es difícil para ellos verse; especialmente con la cuarentena y el COVID-19. Pero están intentando permanecer juntos”, agregó la fuente cercana a la pareja.

La revista People consultó otra fuente que sostuvo que la crisis en la relación amorosa de Jennifer López y Alex Rodríguez no fue causada por una tercera persona: “Esto no fue causado por un tercero, Madison LeCroy o cualquier otra persona”.

López y Rodríguez son considerados una de las parejas más estables y queridas dentro de la industria del entretenimiento, por lo que los rumores de su supuesta separación causaron una gran conmoción dentro de sus fanáticos.

Esto es lo que necesitas saber:

Rodríguez y López se comprometieron en Bahamas

Alex Rodríguez y Jennifer López se comprometieron durante unas vacaciones que realizaron a Bahamas en el mes de marzo de 2019. En ese momento, el exbeisbolista sorprendió a la cantante estadounidense con un anillo de compromiso valorado en 1.8 millones de dólares, según informó CNBC.

Antes de formalizar su compromiso, Rodríguez y López sostuvieron una relación amorosa a lo largo de dos años, tiempo en el que fueron vistos de manera muy romántica en un sinfín de eventos en ciudades como Nueva York y Los Ángeles.

La pareja ha pospuesto su boda en más de una ocasión

Jennifer López y Alex Rodríguez han pospuesto su boda en dos ocasiones como consecuencia de la pandemia del COVID-19, una crisis de salud pública que ha dado un giro inesperado en la vida de grandes celebridades de Hollywood.

En entrevista con la estación radial SiriusXM, López aseguró que su boda estaba pautada para celebrarse inicialmente en un paradisíaco lugar de Italia en el mes de junio de 2020, pero debió ser pospuesta por el confinamiento que se vivía en Europa por la pandemia del COVID-19.

En el mes de enero, Jennifer López concedió una entrevista a la revista ELLE en donde reiteró que su boda fue pospuesta en dos ocasiones: “Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer, pero no sabíamos si podíamos recrear eso. La cancelamos y desde entonces, no hemos hablado mucho de eso. No hay prisa. Queremos hacerlo muy bien cuando sea posible”.

