¿Planean película de Jenni Rivera?

Hoy se cumplen ocho años del aniversario luctuoso de Jenni Rivera, por lo que la familia Rivera sorprendió a los fanáticos de la cantante al pronunciarse sobre la realización de una película biográfica que honre su destacado legado artístico.

“En la película ya tenemos a la guionista, es una mujer y ya tenemos a la productora. Ahora sólo estamos esperando elegir al productor correcto y el director que en base a las experiencias que él tiene de trabajar con diferentes artistas y estrellas, escogerá al protagonista del papel de mi hermana Jenni”, puntualizó Juan Rivera en entrevista con Despierta América.

Al momento de referirse a los planes que tienen para el 2021 en relación a los proyectos de Jenni Rivera, Rosie Rivera confesó: “El año que entra queremos empezar a motivar a las mujeres desde niñas(…) Lo queremos hacer con un libro de niños de Jenni y ya lo estamos trabajando ahorita, incluso los niños también platicarán con la escritora para que saquen las mejores historias de cómo su misma mamá los motivó a ellos a los cuatro o cinco años para hacerlos Chiquis, Michael y Jacqie, las personas que son hoy”.

De acuerdo con información reseñada por CNET en el mes de junio de 2019, el guión de la película de Jenni Rivera sería escrito por Kate Lanier, quien escribió la película biográfica “What’s Love Got To Do With It”, basada en la vida de cantante Tina Turner.

El citado medio de comunicación informó que los derechos para la realización de la película de Rivera fueron adquiridos por las empresas “Mucho Mas Media” y “De Line Pictures”, pero puntualizaron que la familia Rivera estaría involucrada en la realización a través de su compañía Rivera Enterprises.

La agencia de noticias AP señaló que Jenni Rivera siempre soñó con la realización de una película basada en su vida que fuese protagonizada por la actriz costarricense Maribel Guardia.

En el pasado, la vida de Jenni Rivera llegó a la pantalla chica con el lanzamiento de la serie “Mariposa de Barrio”, autorizada por la familia Rivera y que fue transmitida por Telemundo en el año 2017.

En el mes de enero de 2017, Univision estrenó la serie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, basada en el libro de Pete Salgado, quien fue una de las personas más cercanas a la gran “Diva de la Banda”. Sin embargo, en ese momento la familia Rivera estuvo en desacuerdo con el estreno de esta serie que se centraba en “detalles nunca antes contados de la lucha de Jenni Rivera por triunfar en una industria dominada por hombres”.

Jenni Rivera: ¿Cómo perdió la vida?

El 9 de diciembre de 2012, la cantante Jenni Rivera perdió la vida en un trágico accidente aéreo después de que la aeronave en donde viajaba se desplomara a 27 mil metros de altura en la localidad de Iturbide, Nuevo León en México. Al momento de su muerte, Rivera viajaba a Toluca tras ofrecer un concierto ante 15 mil personas en el Arena Monterrey en la ciudad de Monterrey en México.

Rivera viajaba a bordo de una aeronave privada descrita como un Lear Jet 25 y falleció de manera instantánea, al igual que las otras seis personas que viajaban con ella.

A la intérprete le sobreviven sus cinco hijos: Chiquis Rivera, Jacqie Campos, Michael Marin, Jenicka Lopez, Johnny Lopez. Al igual que sus hermanos y sus padres, Pedro Rivera y doña Rosa Saavedra.

En la actualidad, Jenni Rivera sigue siendo considerada una de las cantantes más importantes en la música regional mexicana. El legado de la estrella es respaldado por más de 35 millones de discos vendidos y grandes reconocimientos de prestigiosas ceremonias de premiación como Premios Lo Nuestro y los Premios Billboard a la Música Latina.

