Jay Wheeler colabora con McDonald’s: ¿Cómo entrar al concurso para verlo en vivo?

Jay Wheeler se encuentra viviendo uno de los momentos más deliciosos de su vida. El cantante urbano, que es fanático del McFlurry de Oreo, se encuentra colaborando con McDonald’s para celebrar a todas las abuelitas con el tema clásico “Piel Canela”. Pero eso no es todo. Jay Wheeler le llevará una tierna serenata a una abuelita en especial. Una que podrá disfrutar junto a su nieto o nieta de la música del cantante en vivo y en directo.

Así es, Jay Wheeler está invitando a todos los nietos y abuelas que entren a un concurso digital en TikTok para ganarse una serenata que le llevará él mismo. Solo tienen que seguir a McDonald’s en las redes sociales, grabar un video disfrutando de un Grandma McFlurry y subirlo a a las redes con el hashtag: #GrandmaMcFlurrySweeps. El ganador se llevará una serenata privada por Jay Wheeler. El concurso empieza este 21 de mayo hasta el 16 de junio. El ganador tendrá la oportunidad de tener una serenata privada con Jay Wheeler.

Entrevista con Jay Wheeler:

¿Por qué hacer el remake de “Piel Canela”? ¿Qué tiene este tema en especial?

“Este tema es un clásico. Entonces es uno de los temas que me recuerda mucho a mi abuelita como cuando nosotros salíamos y nos íbamos a todas partes. Hasta cuando íbamos a McDonald’s, mi abuela ponía mucho estas canciones clásicas. En ese tiempo en mi cabeza no eran clásicas y ahora que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que eran canciones clásicas. Me puse muy nerviosa al hacer [el remake]. Me puse muy tímido al momento de grabar pero le puse mi toque y corazón. Se lo enseñe a mi abuela y le encanto. Me dijo que se acordó del tiempo que andábamos juntos y cantando juntos..Esa fue la razón especial que lo decidí hacerlo para esta ocasión tan especial para las abuelitas”.



¿Cómo te sientes de estar colaborando con una compañía tan importante y conocida alrededor del mundo, como McDonald’s?

“Para mí siempre va a ser un premio colaborar con McDonald’s. Uno hace muchas cosas dentro del producto de ser cantante. Cuando uno empieza hacer música, el enfoque es cantar pero luego vienen otras metas. Colaborar con McDonald’s, el lugar donde yo iba con mi abuelita de niño. Yo siempre andaba con mi abuelita e íbamos a pasar un rato. Para los niños siempre fue un premio cuando nos decían ‘vamos a ir a McDonald’s hoy’….siempre fue un disfrute”. Arriba puede ver la entrevista completa.

Jay Wheeler inicia su gira el 13 de junio en Nueva York

El dos veces nominado al Latin GRAMMY®, Jay Wheeler, se está preparando para su esperada gira por Estados Unidos “TRAPPii Tour”, que visitará las principales ciudades de los EE. UU. Comenzando con 14 fechas, la gira tendrá su primera función en The Theatre @ Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York el 13 de junio y concluirá en Austin, Texas, el 27 de octubre. Con más de 7 mil millones de reproducciones y vistas acumuladas y más de 25 millones de seguidores en las redes sociales, Jay Wheeler hará del 2024 su año más importante hasta la fecha.