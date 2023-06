James Rodríguez fue visto con Aleska Génesis ¿Posible noviazgo?

Muchos son los rumores que se han desatado sobre el ex olympiacos y amado “10” de la Selección Colombia, James Rodríguez, de quien dicen lo vieron este viernes 2 de junio, caminando de la mano de una famosa modelo, y con maletas de viaje por el Aeropuerto Internacional de Miami, con rumbo desconocido.

Los paparazzi que lo siguieron durante su estadía en “la Ciudad del Sol”, mientras acompañaba a su hija Salomé en su aniversario de cumpleaños, lograron fotografiarlo cuando abandonaba la ciudad, esta vez muy bien acompañado, en un viaje que los periodistas atribuyen a unas vacaciones románticas o por un posible viaje de negocios.

El video del momento del escape de la pareja ya circula en las redes sociales, en donde los seguidores de ambos famosos ya tejen todo una historia de amor entre el futbolista y la modelo. Puede ver las imágenes a lo largo de esta publicación.

En las imágenes de video de tan solo pocos segundos, se ve al colombiano utilizando un gorro para cubrir parte de su rostro, camisa negra, y pantalón corto color gris, mientras lleva en su maleta de mano. Por su parte, a Aleska Génesis se le vio con una gorra y gafas rosadas, camisa blanca, pantalón largo gris e igualmente llevando una maleta de ruedas. Ambos caminan uno al lado del otro, mientras son acompañados por más personas, familiares de Rodríguez.

Finalmente, ambos ingresan en la zona de registro de maletas y migración, para poder salir del país.

¿Quién es la dama en cuestión?

Se trata de la venezolana, modelo y empresaria de 31 años de edad, Aleska Génesis, quien hace unos años fuera la novia del cantante de reguetón, Nicky Jam.

De acuerdo con la cadena de comunicaciones colombiana RCN, la modelo se hizo viral en noviembre de 2022, luego de aparecer en un video dialogando con otra mujer, mencionándole que quería hacerle brujería al cantante de reguetón puertorriqueño mediante un ‘amarre’ para que volvieran a estar juntos. Situación que fue polémica en esa época, tras su ruptura con el músico.

El video, tomado a través de una videollamada fue grabada y publicada a las redes sociales, luego de que el cantante finalizara la relación amorosa con Génesis. Sin embargo, la modelo aprovechó esta situación para lanzar su propio perfume, llamado ‘Mala’ y se encuentra promocionando este aroma, luego del escándalo por supuesta brujería.

Sobre Aleska también se comentó que tuvo una relación tóxica con Miguel Mawad, en donde ella lo expuso como un hombre maltratador y violento, situación que le ocasionó tanto estrés que hasta la llevó a sufrir de alopecia. Por el contrario Mawad se defendió acusándola a ella de serle infiel con el cantante colombiano Maluma.

“Esta soy yo actualmente… mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha j la autoestima, estoy sufriendo de alopecia… esto comenzó hace tres meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante cinco años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo”, escribió la modelo en ese momento, de acuerdo con Telemundo.

Los internautas critican a James

#2Jun | El jugador de fútbol James Rodríguez y la modelo Aleska Génesis avivan los rumores de una posible de noviazgo. Lee más 👉 https://t.co/8hJ9HnUE3b pic.twitter.com/P0cjSgXUbi — 800 Noticias (@800Noticias_) June 2, 2023

Desde que James terminó su relación con la ex de Marc Anthony, Shannon de Lima, el jugador había llevado un perfil muy bajo en cuanto a su situación sentimental, no obstante los comentarios atribuidos hacia él siempre han sido de andar desordenadamente en farras y con bellas mujeres.

Ahora, con estas imágenes de nuevo se enciende la vida íntima y sentimental del jugador y los internauta no han querido pasar por alto, lanzándole odiosas criticas por entablar relaciones con mujeres que han sido pareja de otros famosos.

Algunos de los mensajes citados por InfoBae fueron:

“Pobrecito mi James, solo me lo utilizan”, “Jajajajajajaja esto acá es todos contra todos 😂 no se salva nadie”. “Pero James tu recoges es, lo que otros dejan”. “Ahora sí lo va a poner a hablar bien”. “La bruja génesis”, “Papá cuidao con el agua de calzón”, “Al man le gusta andar reciclando exnovias de otros famosos”; entre otros comentarios donde los internautas los criticaron fuertemente.

@redentretenimiento ¡EN EXCLUSIVA! 🚨 En Red Entretenimiento captamos al futbolista colombiano, James Rodríguez, y a la modelo venezolana, Aleska Génesis en el Aeropuerto Internacional de Miami. 😱 Aunque desconocemos hacia donde se dirigían, se dejaron ver muy junticos, lo que parece indicar que están saliendo. 👫 ¿Qué te parece esta parejita? ❤️ #aleskagenesis #jamesrodriguez #miami #relacion #farandula ♬ Misterio – Creator Content

Tambien en el programa de espectáculo y chismes colombiano “Lo Se Todo”, su presentador Ariel Osorio dijo sobre las imágenes de James y la venezolana: “¿Será que con James está usando las mismas artimañas, o sea, haciéndole brujería? ¿Lo estarán rezando? ¿Le estarán dando agua de calzón? ¿Le estarán echando ‘quereme’?”.

Por su parte, el copresentador Oswaldo Martínez, dijo: “¡Qué miedo salir con una chica con esos antecedentes! ¡Qué miedo darle una foto o recibirle un tinto!”, informó Pulzo.

Hasta el momento, no se tiene confirmado un amorío entre James y Aleska, ni ellos han salido a dar alguna declaración del por qué se les vio juntos. Habrá que esperar a que el tiempo o ellos mismos den la respuesta.

LEER MÁS: Más de 200 muertos tras choque de trenes en India