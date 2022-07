Falleció el actor James Caan, recordado por su papel de Sonny Corleone en “El Padrino”

El actor James Caan murió a los 82 años, dice su familia. Le sobreviven sus cinco hijos, incluidos cuatro hijos y una hija. Caan, mejor conocido por “El Padrino”, “Misery” y “Elf”, se casó cuatro veces. Su causa de muerte no se ha hecho pública.

Una declaración publicada en su cuenta oficial de Twitter el 7 de julio de 2022 dice: “Es con gran tristeza que les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia agradece la efusión de amor y más sentido pésame y pide que continúes respetando su privacidad durante este momento difícil”.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6. The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time. End of tweet — James Caan (@James_Caan) July 7, 2022

1. James Caan nació en el Bronx, Nueva York, como hijo de inmigrantes judíos de Alemania

James Caan nació el 26 de marzo de 1940 en el Bronx, Nueva York, hijo de Sophie Falkenstein Caan y Arthur Caan, ambos inmigrantes judíos de Alemania, según un artículo de 2006 en Cigar Aficiando. Era uno de los tres hermanos junto con su hermana Barbara y su hermano Ronnie, y creció en Queens, según The Guardian. Su padre era un carnicero kosher.

“No teníamos una tienda”, le dijo a The Guardian en 2019. “Mi papá era un intermediario, cargando trozos de carne de los camiones a los restaurantes. … Aprendí cosas como el respeto y la lealtad”.

Agregó que deseaba que sus hijos hubieran pasado por lo que él pasó cuando era niño, “porque no fue difícil como tal, pero podría ser aterrador que te patearan el trasero en el patio de la escuela con otros 100 niños y aprender a hacerlo. ganar y perder, cuándo empujar y no empujar, ya sabes. Son las cosas de la vida, y mis hijos no saben una mierda al respecto porque los miman hasta el olvido”.

Le dijo al difunto Roger Ebert en 1988: “A veces”, dijo, “se necesitan tragedias en tu vida para que te des cuenta de ciertas cosas. Perdí a mi hermana por leucemia. Ella era mi mejor amiga. Una vez tuve un problema de salud. Mi papá estaba muy enfermo. Fue horrible. Me metí un poco en las drogas, pero para mí, un poco es demasiado. Para otra persona no es nada, pero para mí una cerveza es demasiado. Escucho historias sobre mí y pienso que si hubiera hecho la mitad de las cosas que dicen que hice, me habría divertido. Cuando sucedieron todas esas cosas malas, me di cuenta de que la palabra más importante es pasión. No me importa si es comer, jugar al tenis, hacer el amor. Tienes que preocuparte. Y cómo podría preocuparme por la naturaleza de las películas en ese momento: todas esas imágenes con niños en ellas, que no podía obligarme a hacer. Así que dije, cualquiera que sea la integridad que me quede, me iré con ella”.

2. Caan se casó cuatro veces, la más reciente con Linda Stokes desde 1995 hasta su divorcio en 2017

Caan se casó cuatro veces. Estuvo casado más recientemente con Linda Stokes desde 1995 hasta su divorcio en 2017. Él y Linda se separaron tres veces durante su tumultuoso matrimonio, según E! Noticias.

Según E!, Caan estuvo casado anteriormente con Dee Jay Mathis de 1960 a 1966, con Sheila Marie Ryan de 1976 a 1977 y con Ingrid Hajek de 1990 a 1995.

Caan bromeó durante una entrevista de 2003 con Esquire: “¿Cuál es la diferencia entre el sexo y el amor? Tengo cuatro esposas y cinco hijos. Aparentemente no sé la diferencia”.

3. El hijo de Caan, Scott Caan, siguió sus pasos en una carrera como actor de Hollywood

Play

Scott Caan on David Letterman "Hawaii Five-O" star Scott Caan talks about his new book, Scott Caan Photography, Vol1. and his father, James Caan. 2011-04-05T08:32:04Z

Uno de los cinco hijos de Caan, Scott Caan, siguió sus pasos en una carrera como actor en Hollywood. El Caan más joven era del matrimonio de James con Sheila Ryan Caan. Nació en 1976. Scott Caan interpretó a “Danno” en la nueva versión de “Hawaii Five-O” de CBS y también tuvo un papel memorable en “Ocean’s Eleven” y sus secuelas.

Scott Caan le dijo a Theatre Mania en 2012: “No, definitivamente no quería actuar al principio. Y mi papá lo desalentó. Él no quería que yo estuviera en este negocio. Quería que jugara béisbol. Estaba en cualquier cosa que me mantuviera fuera del salón de clases, y solo quería involucrarme en actividades creativas, como estar en una banda. Siempre he podido probar cosas y conocer gente de la que podría aprender”.

Le dijo a Outside Left Screen en 2005, cuando se le preguntó si su apellido ayudó a su carrera: “Sabes, yo, mira, he escuchado esto todo el día y he escuchado la pregunta de todas las formas posibles, pero mi padre”. él me crió bien, ¿sabes a lo que me refiero? Y todo por lo que puedo darle crédito es por mi yo personal”.

4. Tiene otros 3 hijos, James Arthur Caan, Jacob Caan y Alexander Caan, y una hija, Tara Caan

A James Caan le sobreviven otros tres hijos, incluido Alexander Caan, que nació en 1991 durante su matrimonio con Ingrid Hajek, y James Arthur Caan, nacido en 1995, y Jacob Caan, nacido en 1998, con Stokes. La hija de Caan, Tara Caan, nació en 1964, durante su matrimonio con Dee Jay Mathis.

Caan le dijo a Esquire en 2003 que disfrutó ser entrenador cuando sus hijos eran pequeños: “Pasé muy buenos momentos como entrenador de las Pequeñas Ligas. La gente hablaba de que dejaría de actuar y decían: “¿Qué pasa con tus jugos creativos?”. El entrenamiento es creativo, porque puedes tomar a un niño que pensaba que no era bueno y, en cuatro minutos, cambiar de opinión. Y no tuve que esperar seis meses para que le pusieran música”.

5. A Caan también le sobreviven sus cuatro nietos

Play

Straight talk from James Caan Few of the characters he's famed for playing, in such classics as "The Godfather," "Brian's Song" and "Misery," can compare to the man himself. Oscar-nominated actor James Caan talks with Turner Classic Movies host Ben Mankiewicz about his rise from the streets of Queens, N.Y., to the heights of stardom (as well as the depths… 2021-07-12T16:29:18Z

Junto con sus cinco hijos, a James Caan también le sobreviven cuatro nietos. Su hija, Tara, tiene tres hijos. Scott Caan y su pareja, Kacy Byxbee, tienen una hija, Josie James Caan, nacida en 2014.

James Caan le dijo a Esquire en 2003: “Nunca vi llorar a mi papá. Mi hijo me vio llorar. Mi papá nunca me dijo que me amaba y, en consecuencia, le dije a Scott que lo amaba cada dos minutos. El punto es que cometeré menos errores que mi papá, mis hijos con suerte cometerán menos errores que yo y sus hijos cometerán menos errores que sus papás. Y uno de estos días, tal vez criemos un Caan perfecto”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: El cielo se tiñó de verde fosforescente en Dakota del Sur [IMÁGENES]