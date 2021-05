Muere Jaime Garza: ¿Cómo murió el actor mexicano de Rosa Salvaje?

El mundo del entretenimiento está de luto, esta vez tras darse a conocer el fallecimiento del actor mexicano Jaime Garza, a la edad de 67 años.

La desafortunada noticia de la muerte del afamado intérprete fue anunciada en horas de la mañana del viernes 14 de mayo con un sentido mensaje en la cuenta oficial en Twitter de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

“@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Jaime Garza. Se le recuerda por su trabajo en producciones como: ‘Rosa Salvaje’, ‘Bianca Vidal’ y ‘Pacto de Amor’. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, anunció ANDI en la red social.

Según información reseñada por Milenio, la estrella murió este viernes 14 de mayo en Ciudad de México como consecuencia de complicaciones derivadas de la diabetes que padecía desde hace unos años.

Rosita Pelayo, exesposa de Jaime Garza, dio a conocer que el afamado histrión mexicano falleció en la tranquilidad de su hogar en compañía de sus familiares.

Garza inició su destacada carrera artística como actor con su participación en el show infantil “Plaza Sésamo” en el año 1973.

El galán de telenovelas es recordado por su participación en grandes melodramas como “La usurpadora”, “Gotita de amor”, “Cara de ángel”, “Rosa salvaje”, “Salomé” y “¡Vivan los niños!”.

Jaime Garza sufrió la pérdida de una de sus piernas por la diabetes que padecía





Play



¿Por qué le amputaron la pierna a Jaime Garza? | El Minuto que cambió mi destino #JaimeGarza explica cómo ha sido vivir sin la pierna derecha, ¿por qué se la amputaron? Visita nuestro sitio web: imagentv.com Visita las redes de El minuto que cambió mi destino Facebook: bit.ly/2sRqHwy Twitter: bit.ly/2shZV1S O en nuestras redes de Imagen Televisión Facebook: bit.ly/2psCu3R Twitter: bit.ly/2pxLq4U Visita los canales de Gustavo Adolfo Infante : YouTube: bit.ly/GustavoAdolfoInfanteYT… 2019-12-29T05:39:23Z

En entrevista con Gustavo Adolfo Infantes en el mes de diciembre de 2019, Jaime Garza confesó que fue sometido a la amputación de su pierna derecha en el año 2014 después de presentar problemas de circulación por la diabetes que padecía.

El actor mexicano dio a conocer que los problemas con su pierna derecha iniciaron con un accidente de tránsito que sufrió, pero la situación se fue empeorando después de ser diagnosticado con diabetes.

“Es difícil, yo jamás pensé en perder una pierna. Sin embargo, me ha abierto los ojos a muchas cosas que antes estando entero no me percataba o no las percibía”, admitió Garza al referirse a la pérdida de una de sus extremidades.

¿Cuál fue la última participación de Jaime Garza en un melodrama?

Jaime Garza, considerado uno de los actores más queridos y respetados por el pueblo mexicano, se despidió de la televisión con su participación en la exitosa telenovela “El bienamado”, producida por Nicandro Díaz y transmitida por Televisa en el año 2017.

A lo largo de su destacada carrera artística, Garza formó parte de alrededor de veintisiete telenovelas que rompieron récord en audiencia en México.

El actor mexicano también participó en unitarios como “La rosa de Guadalupe” y “Mujeres, casos de la vida real”.

Famosos lamentan la muerte de Jaime Garza

Grandes personalidades de la industria televisiva lamentaron la muerte de Jaime Garza con sentidos mensajes en las plataformas digitales.

“QEPD mi querido amigo y mi eterno profesor de ‘Simplemente María’. Tristeza en el corazón, buen camino para Jaime Garza”, escribió la actriz mexicana Victoria Ruffo en la plataforma de Twitter.

“Descanse en paz el actor Jaime Garza”, puntualizó el presentador de televisión mexicano Horacio Villalobos en Twitter.

“Buen camino, señor Garza. Se me rompe el corazón de enterarme de su partida. Extraordinario actor, gracias por lo otorgado”, mencionó la actriz mexicana Raquel Garza en Twitter.

“Descansa en paz Jaime Garza”, aseguró el periodista y presentador de televisión mexicano Juan José “Pepillo” Origel en Twitter.