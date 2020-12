Jaime Camil rompe el silencio tras la muerte de su padre: ¡Mira su emotiva carta!

El domingo pasado se conoció la triste noticia de la muerte de Jaime Camil Garza, padre del actor mexicano Jaime Camil, tras sufrir una septicemia en la ciudad de Acapulco, que acabó con su vida.

Y aunque hasta el momento el protagonista de la telenovela “La fea más bella” no se había referido públicamente a su enorme pérdida, este martes rompió el silencio, a través de una emotiva carta dedicada a su padre, que compartió en su cuenta de Instagram, y donde brillan los elogios y agradecimientos.

“Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5 por ciento de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida”, comentó el actor. “Dejaba una huella indeleble a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente. Le permitía a quien fuera (bueno, siempre y cuando le cayera bien) a entrar en su corazón y sentirse con la confianza de llamarle ‘tío’. Vamos, te ordenaba que le llamaras tío, y mientras más te incomodaba, mejor”.

Camil destacó las grandes virtudes de su padre y lo dispuesto que siempre estaba para ayudar a los demás.

“Su generosidad no tenía límites, si alguien necesitaba algo, fuera alguien cercano o hasta un desconocido, sabía que podía contar con él, y bueno, aunque no lo supiera, recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo: ¿qué quieres?, ¿qué necesitas… te pongo un avión, un médico?”, o mejor aún: “Ya tengo listo todo”.

El galán de telenovelas recordó sus días de niño y aseguró que tiene los mejores recuerdos al lado de su papá.

“Nuestra infancia fue infinitamente privilegiada, no en cosas materiales, bueno sí, pues, sería absurdo negarlo, pero más que nada en las vivencias que nos permitió tener. Qué bárbaro, qué afortunados fuimos Kali, Erica, Melissa, Alexia, Jorge y yo, de haberlo tenido como padre”, mencionó el mexicano.

“Sabía ser amigo de verdad y siempre le buscaba el lado simpático a la vida y a las situaciones. Era un bromista empedernido, bromas buenas y pesadas. O entendian su humor o no. No había medias tintas, y si no te gustaba su humor, le importaba medio pepino”, agregó, resaltando la guapura que tenía. “Qué manera de vivir la vida, qué envidia de la manera en la que vivió su vida. Un un cab… hecho y derecho, con una personalidad de titanio, e imparable, y una galanura incomparable, ¡qué guapo carajo!”.

¿De qué murió el empresario Jaime Camil Garza?El empresario Jaime Camil Garza, padre de los actores Jaime e Issabela Camil, falleció este domingo, tras varios días internado en un hospital en Acapulco. #MilenioHey! #M2 Suscríbete a nuestro canal: http://www.youtube.com/subscription_cenkhaaater?add_user=MILENIO Sigue nuestro EN VIVO las 24 horas: https://www.youtube.com/user/MILENIO/live Sitio: https://www.milenio.com/ Fb:https://www.facebook.com/MilenioDiario/ TW: https://twitter.com/Milenio 2020-12-07T17:41:28Z

La estrella de la pantalla chica concluyó su misiva mencionando su lado más personas con su padre y advirtiendo que aunque lo echa ya de menos y está dolido con este 2020, siente que el tiempo lo ayudará a sanar ese dolor.

“Papito hermoso, gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y miéntale la madre al ‘encargado’ por este 2020, porque sin duda así te vas a llevar con él. Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro, sé que el tiempo me ayudará a procesar”, dijo Camil.

¡Jaime Camil Garza fallece en Acapulco: así fueron sus últimos momentos! | Suelta La SopaVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Jaime Camil Garza, papá del actor Jaime Camil y suegro de Sergio Mayer, falleció en un hospital de Acapulco, y así fueron sus últimos momentos. Descarga nuestra App: https://telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: https://bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la… 2020-12-07T22:34:42Z

“Sé que quizá ya no haya respuesta cuando diga Pa, que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti, pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original, Te amo”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram