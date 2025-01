Ivanka Trump deslumbró con un vestido en honor a Audrey Hepburn

Ivanka Trump recreó un look icónico de la leyenda de Hollywood Audrey Hepburn que tiene a sus seguidores entusiasmados.

Ivanka usó el vestido en un baile inaugural y muchos fanáticos rápidamente notaron el parecido con el vestido de Hepburn.

Según Page Six, fue “una recreación de un look de Hubert de Givenchy diseñado para Audrey Hepburn en ‘Sabrina’”.

Ivanka se sintió “honrada” de usar el vestido y “increíblemente agradecida [a la] familia Arnault y al taller de Givenchy por crear esta obra maestra, capturando el arte y la elegancia originales con una precisión y una artesanía notables”, dijo un representante a Page Six.

“¡Qué HERMOSA se ve!” escribió un fan en X.

Otros fanáticos declararon que el look era “impresionante”.

Audrey Hepburn es una “inspiración personal para Ivanka Trump”, dice el informe

Según Page Six, Ivanka Trump estaba intentando honrar el legado de Hepburn.

“Audrey Hepburn ha sido durante mucho tiempo una inspiración personal para Ivanka”, agregó el representante. “Ella considera un gran privilegio honrar su legado de esta manera y está increíblemente agradecida con el equipo de Givenchy por darle vida a este momento”.

Vogue describió el diseño de Hepburn como una “silueta de alta costura de 1954 que Hubert de Givenchy creó para Audrey Hepburn, que se la puede ver luciendo en la película ‘Sabrina’ junto a su coprotagonista Humphrey Bogart”.

Ivanka Trump hizo un cambio clave con respecto al look de Audrey Hepburn

Según Vogue, Ivanka cambió un detalle del look de Hepburn.

Trump “lo usó con guantes de ópera negros, mientras que Hepburn originalmente lo usó con un par blanco. Trump lo complementó con joyas de diamantes”, informó Vogue.

Según Hello!, también hay otra diferencia porque “el patrón de bordado difiere ligeramente entre los vestidos”. Ivanka Trump usó anteriormente vestidos de Oscar de la Renta en eventos inaugurales, pero Givenchy también ha vestido a muchas mujeres importantes vinculadas al gobierno de los EE. UU., en particular Michelle Obama, Jill Biden y Kamala Harris en el pasado, según Hello!

Según Vogue, Ivanka ha rendido homenaje al estilo de un ícono clásico de Hollywood en el pasado. Por ejemplo, usó un vestido para la boda de su hermana Tiffany que era un “vestido azul de Galia Lahav que era prácticamente idéntico al estilo que Grace Kelly usó en la película de 1955 ‘Atrapa a un ladrón’”, informó Vogue.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Migrante prende fuego a mujer en el metro de Nueva York