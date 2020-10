AhoraMismo habla con Ismael Cruz Córdova sobre The Undoing, la nueva serie de HBO [ENTREVISTA]

De la directora ganadora de un Emmy®, un Premio de la Academia y un Globo de Oro, Susanne Bier (“The Night Manager”), el creador ganador de un Emmy® por la serie “Big Little Lies”, David E. Kelley y protagonizada por la ganadora de un Emmy®, un Premio de la Academia y un Globo de Oro, Nicole Kidman (“Big Little Lies” de HBO) y el multipremiado actor Hugh Grant (“A Very English Scandal”), llega la serie limitada de seis episodios, THE UNDOING, que debuta este DOMINGO 25 DE OCTUBRE (9 : 00-10: 00 pm ET / PT). Dirigida por Susanne Bier y creada y escrita para televisión por David E. Kelley, quien también se desempeña como showrunner; producida por un equipo estelar encabezado por Susanne Bier, David E. Kelley a través de David E. Kelley Productions, Nicole Kidman y Per Saari a través de Blossom Films, Bruna Papandrea a través de Made Up Stories, Stephen Garrett y Celia Costas.

The Undoing: Official Trailer | HBODark deeds cannot be concealed. The Undoing begins October 25 on HBO and HBO Max. #HBO #TheUndoing Subscribe to HBO on YouTube: https://goo.gl/wtFYd7 Grace and Jonathan Fraser (Kidman and Hugh Grant) are living the only lives they ever wanted for themselves. Overnight a chasm opens in their lives: a violent death and a chain of… 2020-09-23T16:00:27Z

La serie limitada se transmitirá en HBO y también estará disponible en HBO Max a partir del próximo 25 de octubre. La historia, basada en el libro “You Should Have Known” (Debiste saber), sigue a Grace (Kidman) y Jonathan Fraser (Grant), quienes están viviendo las únicas vidas que siempre quisieron para sí mismos. De la noche a la mañana, se abre un abismo: una muerte violenta y una cadena de terribles revelaciones. Abandonada a raíz de un desastre generalizado y muy público, horrorizada por las formas en las que no ha seguido sus propios consejos, Grace debe desmantelar una vida y crear otra para su hijo y su familia.

Un elenco estelar

THE UNDOING también está protagonizada por Edgar Ramirez (nominado al Emmy® por “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace” y “Carlos”) como el detective Joe Mendoza; Noah Jupe (“Honey Boy” y “A Quiet Place 2”) como Henry Fraser, el precoz y artístico hijo de 12 años de Jonathan y Grace; Lily Rabe (“American Horror Story”) como Sylvia Steinetz; Noma Dumezweni (“Black Earth Rising”) como Haley Fitzgerald; Sofie Gråbøl (“Gentleman Jack” de HBO, “Fortitude”) como Catherine Stamper; Matilda De Angelis como Elena Alves; Ismael Cruz Córdova (“Estación de Berlín”) como Fernando Alves; y Donald Sutherland (ganador del Emmy® por “Ciudadano X”) como Franklin Reinhardt, el padre de Grace, un financiero jubilado y abuelo cariñoso que tiene la tarea de proteger a su familia cuando salen a la luz revelaciones turbulentas que podrían cambiarlo todo.

Ismael Cruz Córdova: ‘The Undoing’ refleja una realidad que puede pasarnos a todos

Conversamos con Ismael Cruz Córdova, actor de origen puertorriqueño parte de este elenco sobre el significado detrás de esta serie y lo que mucho podría ajustarse a la realidad ante cada relación que entablamos en nuestras vidas. No se pierdan ‘The Undoing’ en HBO y HBO MAX, a partir del este próximo domingo, 25 de octubre.