Isabela Merced y Danna Paola versionan su más reciente éxito en español [ESCÚCHALO AQUÍ]

La cantante, compositora y aclamada actriz Isabela Merced lanza la versión en español de su más reciente sencillo “Don’t Go” junto a la actriz, cantante y modelo mexicana Danna Paola.

Isabela co-escribió la exitosa canción con Andrés Torres y Mauricio Rengifo (“Despacito”) y unió fuerzas con la también superestrella, cantante y actriz Danna Paola para darle vida como un poderoso dúo. Cerrando la brecha entre culturas y estilos, la pista incorpora salsa y chanteo ya que culmina con un coro pop masivo y magnético que refleja el impresionante rango vocal de Isabela. Con el fin de añadirle otra dimensión a este himno, la artista también comparte un video musical inolvidable y dramático dirigido por la galardonada coreógrafa, bailarína estrella, directora creativa, productora y cineasta Galen Hooks [Camila Cabello, Justin Bieber, Janet Jackson]. El video original lo pueden disfrutar haciendo click aquí.

Al hablar del video musical oficial, Isabela dice: “El video es una fantasía que juega con esos instintos primitivos que se activan cuando nos sentimos traicionados. Lo grabamos en dos locaciones: la parte de Danna se rodó en México y la mía, en la Mansión Houdini en Los Ángeles. Queríamos que el aire fuera un poco anticuado, sin dejar de agregarle nuestro toque visual. Mis elementos favoritos, en homenaje a mis raíces peruanas, son el vestido verde limón inspirado por las trenzas de las ñustas peruanas y la joyería dorada de las princesas incas, con algunas auténticas piezas de mi país. Tampoco se pierdan la aparición de Pluto, mi perro de tres patas, ¡además de todo el baile!

Puedes escuchar la nueva versión de “Don’t Go” en español aquí:

Isabela Merced. Una carrera imparable

“Don’t Go” llega inmediatamente después de su EP debut, The Better Half Of Me. El sencillo principal “Lovin Kind” ha sido reproducido en Spotify más de 5 millones de veces y va en aumento, el tema ha sido aclamado por Teen Vogue y muchos medios más.

Después de casi una década en la industria del entretenimiento, Isabela Merced logra empoderarse ante todo con su primer EP, The Better Half Of Me [Republic Records]. En lugar de volver su mirada hacia afuera, la cantante, compositora, actriz e intérprete de 18 años busca dentro de sí y emerge con cinco himnos bilingües que rompen con valentía las fronteras entre culturas y géneros. De ascendencia peruana y estadounidense, Isabela creció en Ohio y actuó en Broadway en Evita con solo diez años. Como actriz, ha aparecido en películas aclamadas, como Sicario: Day of the Soldado, Instant Family, Transformers: The Last Knight y Dora and the Lost City of Gold interpretando al emblemático personaje principal. Asimismo, protagonizó Let It Snow, uno de los favoritos de NETFLIX. En paralelo, se ha establecido como una verdadera potencia musical. Se unió a Sebastian Yatra para interpretar “My Only One (No Hay Nadie Más)”, generando casi 50 millones de reproducciones en Spotify. En 2019, su primer sencillo formal en solitario “Papi” pasó los 5 millones de reproducciones en la misma plataforma. El video musical oficial fue visto más de 12 millones de veces en YouTube y la canción fue elogiada por Refinery29, Billboard, Teen Vogue y muchos más.

Entre el verano y el otoño de 2019, Isabela se sumergió en la música internándose en campamentos de composición y en el estudio con pesos pesados como Justin Tranter [Ariana Grande, Justin Bieber], Andres Torres y Mauricio Rengifo (“Despacito”), y los productores Zach Skelton y G.O Kings Bred. En 2020, la artista continuó trabajando en lo que sería The Better Half of me. En el álbum, Isabela lleva todas sus destrezas poéticas y vocal a otro nivel, demostrando su crecimiento y honestidad sin filtros a lo largo de toda la obra. Luego de coescribir “Lovin Kind”, “Chocolate”, entre otras, “Apocalipsis” será la última pista en escribirse y grabarse. La canción fue creada por Isabela junto con su hermano menor y productor Gyovanni Moner, conocido como Good Lunch. Tras terminar su EP de cinco canciones, Isabela se dio cuenta de que su visión estaba completa y decidió lanzarlo desde su casa en cuarentena.