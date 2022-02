Muere la actriz Isabel Torres: ¿Cómo murió la protagonista de la serie Veneno?

El mundo del entretenimiento se vistió de luto, esta vez tras revelarse el fallecimiento de la actriz Isabel Torres, reconocida por ser una de las estrellas de la televisión española, recordada especialmente por la serie “Veneno”.

La actriz de 52 años murió este viernes 11 de febrero, a la edad de 52 años, tras batallar duramente contra un cáncer de pulmón, que le fue diagnosticado en en el 2018

El triste anuncio fue hecho a través de la cuenta de Instagram de la propia actriz, donde la familia de la histrión colgó una fotografía de la estrella de la pantalla y un mensaje en el que destacaron la personalidad vivaz de la estrella.

“Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe”, aseguró la misiva. “Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada”.

El periódico El Diario NY aseguró que la salud de la actriz se había agravado en los últimos días, debido a que el cáncer hizo metástasis en los huesos.





VENENO | Isabel Torres: "Cuando me informaron de mi cáncer Cristina estaba ahí" TEAM 🎥 DIRECCIÓN y PRESENTADOR: David Andújar (@davidandu_) DIRECCIÓN FOTOGRAFÍA y REALIZACIÓN: Mª Ángeles Perez OP. CÁMARA 1: Mª Ángeles Perez OP. CÁMARA 2: Roberto Solares OP. CÁMARA 3: Alberto Gutierrez PRODUCCIÓN: David Andújar MONTAJE: Mª Ángeles Perez MÚSICA: bensound.com GRABADO en HOTEL EUROSTAR CENTAL (MADRID) 🙋🏼‍♀ Si esto te ha gustado (¡que nos haría… 2020-10-24T12:01:47Z

A pesar del cancer con el que venía luchando la actriz hacía más de tres años, siempre mostró una actitud muy positiva que dio ejemplo a sus fans, quienes no paraban de elogiarla y enviarle los mejores deseos a través de sus redes.

Incluso en una de sus más recientes publicaciones en Instagram mostró esa garra con la que asumió su enfermedad, y en un mensaje, donde lució guapísima y con un pintalabios rojo, dijo: “Cuando la vida se ponga gris, ponte un rojo putón.. un Rojo pasión 💄..”.

Los fans de la actriz española no la olvidan por el magistral personaje de Cristina Ortiz en “Veneno”

Isabel Torres solamente habló de manera pública sobre su condición en marzo del 2020, cuando aseguró que se había agravado su salud.

En noviembre pasado fue todavía más cruda al hablar sobre su estado, y de manera muy honesta compartió un video con sus fans, en el que se veía venida a menos y en el que dijo que tan solo le quedaban dos meses de vida.

“Vamos a ver si lo supero. Si los supero: bien, y si no también. La vida es así (…) gracias”, comentó en aquel conmovedor mensaje, donde dijo tener dolores muy intensos.

“No saben lo que me duele. El dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay. Quiero darle las gracias a todos por todo lo que han hecho por mí. La vida es tan bonita que hay que vivirla“, agregó la actriz, quien no perdíá las esperanzas de un milagro. “Si salgo de esta, me volveré a conectar. Si no salgo, ha sido un placer estar con ustedes y vivir. Vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. ¡Nos vemos en el cielo!“.