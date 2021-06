Ex de Cristiano y Bradley Cooper sale con exmarido de Kim Kardashian: ¿Quién?

El exmarido de Kim Kardashian, el rapero Kanye West, ya se está mudando con una nueva novia, a juzgar por lo que se ve. West celebró recientemente su cumpleaños 44 en Francia, y fue visto paseando con la supermodelo Irina Shayk en la región de Provenza.

Shayk es famosa por ser la exnovia del futbolista Cristiano Ronaldo por muchos años, y ser más recientemente la exmujer del actor Bradley Cooper. Cooper y Shayk tienen una hija de cuatro años, Lea de Seine, y se separaron en 2019.

El sitio TMZ informó que sus fuentes han confirmado que West y Shayk tienen una relación sentimental, pero no está claro si la relación es seria. Esta es la primera vez que se ve a West en público con otra mujer desde que se separó de Kim Kardashian.





Play



Irina Shayk & Cristiano Ronaldo – Loving Couple

La más famosas de las Kardashian solicitó el divorcio en febrero de 2021 y no ha dicho nada más que cosas buenas sobre West en público. Le deseó a su exesposo un feliz cumpleaños en Instagram, escribiendo “Love U for Life!”, con una foto de ella y West con sus hijos.

Khloe Kardashian también publicó una foto de Instagram celebrando el cumpleaños de West, llamándolo su “hermano de por vida”.

¿Cómo se conocieron West e Irina Shayk?

Shayk conoce a West desde al menos 2010 cuando apareció en el video musical de su canción, “POWER”.

West también habla de Shayk en la letra de su canción “Christian Dior Denim Flow”. La letra dice: “Quiero ver a Irina Shayk junto a Doutzen”. Doutzen Kroes es un modelo holandesa.

En abril pasado Shayk, quien aparece en el video de un tema de Marc Anthony y Romeo Santos, fue vista vistiendo una camiseta tributo a DMX diseñada por Balenciaga en colaboración con West.

Shayk está en buenos términos con Cooper

Al igual que en la relación de crianza conjunta de West y Kardashian West, Shayk también se lleva bien con su ex, Bradley Cooper. Sin embargo, a Shayk no le gusta el término “co-paternidad”. En marzo de 2021, le dijo a la revista Elle, “cuando estoy con mi hija, soy 100 por ciento madre, y cuando ella está con su padre, él es 100 por ciento su padre. La paternidad compartida es la paternidad”.





Play



Kanye West – POWER

La modelo también le dijo a la revista que no le gusta hablar públicamente sobre su separación del actor de “A Star Is Born”. “Mi relación pasada es algo que me pertenece y es privada”, dijo Shayk.

Page Six informó que Cooper y Shayk fueron vistos llevando a su hija a lecciones de ruso juntos en marzo de 2021. Shayk fue la primera modelo rusa en aparecer en la portada de la revista Sports Illustrated.

Shayk también salió con el jugador de fútbol profesional Cristiano Ronaldo. La pareja se separó en 2015. ¡Hola! La revista informó que poco después de la ruptura, Shayk potencialmente criticó a Ronaldo al sugerirle que le fue infiel. Ella dijo: “Amo a los hombres honestos y amo a un hombre que sea leal a las mujeres”.





Play



Bradley Cooper & Ex Irina Shayk Reunite

¿Qué piensa Kim Kardashian West sobre West y Shayk?

The Sun informa que una fuente cercana a Kardashian West dice que la madre de cuatro hijos no se inmuta por los rumores sobre su exmarido y Shayk. La fuente le dijo al Sun que a Kardashian West “no le molesta en absoluto, a nadie en su círculo parece importarle o creerlo. Incluso si es cierto, dudo que se sienta molesta en este momento”.





Play



Romeo Santos – Yo También (Official Video) ft. Marc Anthony

Kardashian West y su exmarido acordaron la custodia compartida de sus cuatro hijos. En cuanto a si la infidelidad jugó un papel en el divorcio, ninguna de las partes lo ha dicho públicamente. Una fuente cercana a Kardashian West le dijo a E: “No hubo aventuras. Nadie hizo nada malo. Se separaron”.

Esta es la versión original de Heavy