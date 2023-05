Investigan al ex manejador de Menudo por abuso sexual

Edgardo Díaz, el fundador de la banda de chicos Menudo, está siendo investigado por el Departamento de Policía de Los Ángeles por acusaciones de que agredió sexualmente a un exmiembro adolescente del grupo en la década de 1980, dijeron funcionarios policiales, informó El Gordo y la Flaca.

Los Angeles Times informó que “las denuncias de abuso sexual, verbal y físico han girado en torno a Menudo durante décadas, pero la investigación de LAPD, centrada en un ataque que supuestamente ocurrió en el Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles, es la primera investigación criminal conocida que rodea a Menudo y su creador”. “Podemos confirmar que se tomó un informe y que es una investigación en curso”, dijo un portavoz de LAPD en un comunicado a The Times. “Debido a la confidencialidad de la víctima, el departamento no puede proporcionar más”.

La investigación se realiza por las declaraciones del ex Menudo, Roy Rosselló, quien formó parte de la banda en la década de 1980.

GRAVES ACUSACIONES HACIA EL MANEJADOR DE MENUDO EDGARDO DIAZ Lo Se Todo – Lunes a Viernes a las 2:00 pm por Wapa TV, Puerto Rico #losetodotv @Wapa TV @Lo Sé Todo 2023-05-02T21:39:01Z

Rosselló había hablado años antes sobre presuntos abusos durante su tiempo con Menudo, pero ahora vuelven a los titulares por formar parte de la serie de Peacock “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, que estrenó este 2 de mayo, que analiza las denuncias de abuso dentro de la banda y el presunto conexión con José Menéndez, el ex ejecutivo musical de RCA que fue asesinado en 1989 por sus dos hijos, Lyle y Erik Menéndez, quienes también le dispararon fatalmente a su madre, Mary Louise “Kitty” Menéndez, en la mansión de la familia en Beverly Hills.

En el último episodio del docuserie de tres partes, Rosselló relata lo que paso en el Hotel Biltmore durante un viaje a Los Ángeles. Menudo se hospedaba en el hotel, y Rosselló cuenta que él y otros miembros de la banda alquilaron una segunda habitación para chicas, que tenían la misma edad que ellos. Pero cuando Díaz se entero abofeteó a otro miembro de la banda y luego lo golpeó repetidas veces. Díaz habría llevado a Rosselló a otra habitación, lo ató a la cama, lo golpeó con una toalla mojada y lo violó.“Él me dijo: ‘Más vale que esta sea la última vez que te vea con una mujer porque eres mía’. No te voy a compartir con nadie’”, cuenta Rosselló en la docuserie.

Hacia el final de las docuseries, se ve a Rosselló entrando a una estación de policía de Los Ángeles el 8 de noviembre para presentar un informe policial sobre el presunto ataque. Después regresa con lo que parece una copia del informe.

En 2014, Roselló contó que el productor lo amenazaba con echarlo del grupo si se negaba a hacer lo que le pedía. “Ven aquí y quítate los pantalones, yo quiero esto contigo”, dijo al describir por los tormentosos momentos que sufrió y que lo hicieron pensar en la posibilidad de suicidarse.