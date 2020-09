Se caen Instagram y Facebook: los usuarios informan errores y problemas

Los usuarios de las redes sociales Instagram y Facebook están informando que tienen errores con los servicios. Ambos sitios están inactivos periódicamente y no funcionan, aunque es posible que observe que las aplicaciones y los sitios funcionan nuevamente sí actualiza varias veces. A veces, los sitios no se cargan en absoluto y otras veces es posible que vea un mensaje de error. Algunas personas informan que los sitios pueden estar funcionando nuevamente, pero son lentos en algunas regiones.

Esto es lo que necesita saber.

Los problemas se dispararon en ambas redes sociales el jueves por la tarde

Los informes de ‘Down Detector’ (Detector de Caída) de que Facebook tiene problemas se comenzaron a notar alrededor de las 2:15 p.m. de este el jueves.

‘Down Detector’ informó lo mismo para la red social Instagram.

El mapa de errores de ‘Down Detector’ para Facebook muestra problemas en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos.

Puede ver resultados similares del mapa de problemas del ‘Down Detector’ para la red social de Instagram.

En Twitter, numerosos usuarios notaron que estaban teniendo problemas con ambas redes sociales

Actually thought it was my new internet provider for a hot minute so kinda relieved 😌 — Elle Linton (@X_eLle_S) September 17, 2020

Yup Instagram and Facebook are down. Enjoy Twitter — Sohile Ali (@SohileAli) September 17, 2020

Instagram & Facebook are down so I guess no @dearsdesigns giveaway til it’s back up :/ — Lillian Dear (@Lillieeeee) September 17, 2020

No está claro al momento de esta publicación cuál fue la causa del problema. La gente está notando inconvenientes para iniciar sesión y poder usar los sitios de ambas redes sociales.

Heavy notó los siguientes errores al usar Facebook. Apareció un error cuando la línea de tiempo no cargaba las publicaciones y decía: “Algo salió mal. Esto puede deberse a un error técnico en el que estamos trabajando para solucionarlo. Intenta volver a cargar esta página”.

Al volver intentar cargar la página, se recibió este error: “Lo siento, algo salió mal. Estamos trabajando en ello y lo arreglaremos tan pronto como podamos”.

Otras personas informaron haber visto el mensaje de error “esta página no está disponible en este momento” en Facebook.

En Reddit, una persona señaló que los problemas se extendían también a Messenger y WhatsApp.

La plataforma de desarrolladores de Facebook a veces puede ayudar a señalar la fuente de los problemas, pero actualmente dice que la plataforma está en general se encuentra en buen estado. Sin embargo, sí señala problemas con los datos que no están disponibles temporalmente para el tiempo de respuesta de la API, la tasa de error de la API y el tiempo de retraso del webhook de la plataforma.

Por supuesto, la gente comenzó a publicar rápidamente memes y bromas sobre el tema. Una persona tuiteó: “¡Twitter se inventó para comprobar si Instagram y Facebook no funcionan para otras personas! #instagramdown #facebookdown ”

Twitter was invented to check if Instagram and Facebook are not working for other people! #instagramdown #facebookdown pic.twitter.com/f7bPMzfnS6 — Lady Sofia (@MissSofia__) September 17, 2020

A las 2:40 p.m. hora del este, la gente informaba en ‘Down Detector’ que las dos plataformas de redes sociales estaban comenzando a funcionar en algunas regiones, aunque los sitios todavía se cargaban muy lento para varios usuarios.

Instagram y Facebook caen periódicamente para los usuarios de vez en cuando. Pero, por lo general, los problemas se resuelven con bastante rapidez, quedando inhabilitados solo un tiempo limitado. La mayoría de las personas van a Twitter para compartir su molestia por no haber podido iniciar sesión y luego regresan a los sitios una vez que vuelven a estar restaurarse.

Algunas personas no tuvieron ningún problema con ninguna de las plataformas hoy, pero hubo suficientes problemas para que los sitios fueran tendencia en Twitter esta tarde durante un corto período de tiempo.

Lee la nota original en Heavy.com escrita por Stephanie Dube Dwilson”