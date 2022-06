Ingrid Coronado, la ex de Fernando del Solar que México odia

Ingrid Coronado fue conocida en México como una de las integrantes de Garibaldi. Una vez que salió del grupo siguió trabajando en el mundo del espectáculo y a medida que iba aumentando su experiencia, también iba creciendo el cariño del público. Eso, hasta que anunció su separación de Fernando del Solar, uno de los conductores de televisión más queridos de México quien falleció este 30 de junio.

La pareja se conoció cuando conducían juntos “Sexos en Guerra”. Era una producción de concursos entre equipos femenino y masculino y el romance entre ellos alimentó la popularidad del programa de la cadena de televisión mexicana TV Azteca.

Ella tenía un hijo de su pareja anterior, el también artista Charly López, de quien llevaba más de un año separada. Él estaba comprometido con la también conductora Ivette Hernández.. Durante tres meses, Fernando del Solar e Ingrid Coronado tuvieron una relación clandestina hasta que anunciaron que eran pareja y que estaban esperando un hijo juntos.

“Fue una amistad que construimos a lo largo de ocho años. Ella era mi mejor amiga, yo le contaba mis rollos amorosos, mis frustraciones, mis cosas buenas y ella hacía lo mismo y no nos veíamos más que como amigos. Nunca la vi de otra manera hasta que los dos abrimos los ojos y lo intentamos”, relató Del Solar al hablar del inicio de su romance con Coronado.

Luciano, el hijo mayor de la pareja nació en 2009. Se comprometieron y en 2011 nació el benjamín de la familia, al que bautizaron como Paolo.

En mayo de 2011 contrajeron matrimonio, pero al año recibieron la peor de las noticias. Fernando del Solar, quien para ese entonces se desempeñaba como conductor de “Venga la alegría”, el programa matutino de TVAzteca tenía cáncer.

Fer del Solar, frente al mayor reto de su vida. Fernando del Solar revela enfermedad en Venga la alegria

Entonces comenzó un vía crucis para la familia, que con dos niños pequeños tuvo que afrontar la noticia de que papá tenía un Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, fase cuatro (un tipo de cáncer del pulmón). La solidaridad y el apoyo público fue extraordinario para los dos durante los primeros años.

Todo cambió en 2015 cuando anunciaron que habían decidido divorciarse.

Por más que Ingrid Coronado y Fernando del Solar se cansaron de decir desde entonces que la decisión la había tomado él y hasta dieron detalles de qué les llevaron a divorciarse, el público mexicano nunca le perdonó a ella “que lo hubiera abandonado en el peor momento de su vida”.

En 2016, durante una entrevista Coronado declaró que aunque “no es fácil llevar una enfermedad, pero ese no era el problema, había otros factores externos que son los que hacían que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser más desgastante, cada más difícil…Por un lado, yo no tenía una buena relación con su familia, la sensación es como que no le gustaba que fuera pareja de su hijo”.

Por su parte, en 2019 Del Solar declaró sobre el divorcio que “no era fácil convivir conmigo, pero tampoco era fácil convivir con alguien que está conviviendo con un enfermo… Era una realidad que yo como estaba, yo no servía para nada, no servía ni para dar lástima… tomé la decisión de irme a vivir a mi casa de Cuernavaca”.