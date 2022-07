FOTOS: ¡Mira los increíbles abdominales de Maribel Guardia!

La cantante y actriz costarricense, Maribel Guardia impactó a sus seguidores con una reveladora sesión de fotos en ropa deportiva, donde se aprecian claramente sus marcadísimos abdominales, luciendo como toda una jovencita deportista.

Guardia, de 63 años, compartió las imágenes con sus más de 7,7 millones de seguidores de Instagram, donde además se aprecia en todo su esplendor su curvilínea y tonificada figura. “Si de verdad amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todos lados”, escribió junto a las imágenes que provocaron gran impacto entre su fiel público.

“Donde estés tú la belleza estará presente, si no hay nada más bella, elegante y sexy que tú reina”, “¡Wooow! qué hermosa mujer @maribelguardia. Los años no pasan en ti mujer bonita, te sigues viendo hermosa, espectacular, radiante. Te mando muchos besos”, y “¡Qué guapa estás! ese top y esos leggins te quedan muy bien. Qué cuerpazo”, fueron algunos de los halagadores comentarios que le dejaron sus admiradores, quienes se encargan de celebrarle con gran entusiasmo cada foto que sube.

La artista no solo ha mostrado sus atributos físicos últimamente, también demostró lo protectora que es como madre, tras salir en defensa de su hijo, Julián Figueroa, de quien surgieron rumores habría sido despedido de la novela de Televisa donde debutará como actor por haber llegado en estado de ebriedad a las grabaciones.

La respuesta de la artista fue categórica. “Pues no lo creo. Él acaba de empezar con una novela y Televisa no tiene tolerancia con estas cosas. A gente más famosa no le han soportado esas cosas, no creo que a Julián que apenas está empezando su carrera”, señaló sobre las acusaciones tras ser consultada por el programa matutino “Venga la Alegría” de TV Azteca.

Maribel Guardia no pudo ocultar lo orgullosa que se encuentra de su único hijo, fruto de su relación con Joan Sebastian, quien logró su primer rol como actor y tuvo que dejar sus estudios de sicología para lanzarse a esta nueva aventura, siguiendo los pasos de su madre.

“Lo que más me gustó es que yo no tuve nada que ver con eso. Yo con el productor no tengo relación, es más ni nos saludamos. Julián se ganó eso a pulso”, recalcó la feliz madre, que se ve apoyará incondicionalmente a su hijo.

Y no solo de su hijo es fan la actriz, se ve que su nieto Julián, de 5 años, es el alma de su vida. El niño siempre se cuela en las fotos que sube su abuela, demostrando que disfrutan mucho de estar juntos.