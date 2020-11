Productora de “Imperio de mentiras” habla del despido de uno de sus actores

La telenovela Imperio de Mentiras, protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios, ha sido tema de conversación constante, no solo por la historia de amor que se vive en la ficción, sino por los múltiples impases que han ocurrido durante sus grabaciones y el elenco, en medio de la pandemia.

Y justo ahora, cuando se dio a conocer que el actor Andrés Palacios ya se recuperó del COVID-19, la productora del melodrama, Giselle González, rompió el silencio sobre un escándalo que envolvió a su telenovela en junio pasado, cuando fue despedido del elenco el actor Roberto Romano.

La reconocida productora fue invitada al programa En casa de Mara, de la periodista Mara Patricia Castañeda, y allí habló sobre las acusaciones de violencia contra la mujer que enfrentó Romano y la decisión de haberle dicho adiós del elenco.

“Nos enteramos que él había agredido a una mujer, y yo le decía: ‘tienes que demostrar que no es cierto, porque o si no, yo no puedo trabajar contigo, primero por mí y después por la empresa”, mencionó la productora. “Fue fuerte porque yo lo conozco como actor. Es un chico muy responsable, llegaba con sus líneas, entonces de pronto descubrir que había otra cosa ahí, sí me afectó”.

Romano se puso en el ojo del huracán, luego de que salieran a la luz unos presuntos mensajes en los que ofendía a una mujer en Instagram, con frases misóginas y clasistas, que después fueron borrados y que el actor negó categóricamente haber escrito.

“Yo siempre, y ha sido mi postura y la he dicho abiertamente, soy mujer y me gusta defender a la mujer y me gusta ver por la mujer, y cuando tienes en tus manos la oportunidad de hacer algo por una mujer lo hago”, advirtió Giselle.

“Cuando yo alcé la mano me dijeron: ‘Te apoyamos y estamos contigo y por supuesto que nosotros no permitimos eso de ninguna manera’. Y fue fuerte porque yo lo conozco como actor, lo que me dio a mí en ese momento que estábamos grabando (…) la cuestión era: ‘¿Vamos a trabajar con una persona que probablemente agredió a alguien?'”, aclaró.

Hasta ahora Romano, quien no ha parado de defender su inocencia en redes sociales, no ha logrado demostrar su inocencia sobre las acusaciones y se encuentra en medio de asuntos legales, según agregó la productora.



“Sé que ahí hay una cuestión legal y que todavía están en ese proceso, y de corazón deseo que no sea así, pero mientras no, pues tampoco puedes y menos en este momento donde por fin se está escuchando una voz tan fuerte de la mujer, donde se está luchando por derechos, por un trato digno, por una igualdad, etc”, concluyó la productora, reafirmando que hizo en su opinión lo que tenía que hacer al despedirlo del elenco.

