Imperio de Mentiras podría ser recortada en México por baja audiencia

Una de las telenovelas sobre las que había más expectativas para este final de 2020 es Imperio de mentiras. La producción venía con una gran campaña de marketing detrás y el elenco invitaba a pensar que probablemente arrollaría a cualquier competidora. Los dos personajes principales recaen en Angelique Boyer y Andrés Palacios, así que la calidad está asegurada.

El estreno fue prácticamente simultáneo en México y en Estados Unidos. En México, como informa Milenio, Televisa la estrenó el 14 de septiembre. Por otra parte, en Estados Unidos, como explicábamos en Ahora Mismo, Univisión emitió su primer capítulo justo una semana más tarde, el 21 de septiembre.

En Estados Unidos, de momento, los primeros días, la serie está cumpliendo con las expectativas generadas. En el día de su estreno, fue capaz de reunir a 1,5 millones de personas delante de la pequeña pantalla de 9:00 PM a 10:00 PM y superó Todo por mi hija, de Telemundo, que se quedó con 1,4 millones.

EE UU #Ratings

Personas de más de 2 años

Lunes 21 pic.twitter.com/4vnhlnkTSS — PRODU (@PRODU) September 23, 2020

El martes 22 de septiembre mantuvo los 1,5 millones de espectadores, mientras que el miércoles 23 de septiembre bajó hasta los 1,3 millones. Por el momento, son cifras que le permiten liderar el “prime time” de la televisión hispana en los Estados Unidos. Así que objetivo cumplido.

Sin embargo, en México, las audiencias no terminan de convencer a los directivos de Televisa. Estos últimos días los telespectadores que ven Imperio de Mentiras en el canal Las Estrellas son aproximadamente unos 2,5 millones. Evidentemente, no sufre para ganar contra TV Azteca, porque Las Estrellas siempre lidera cada hora, pero los números no son buenos.

Como reporta El Imparcial, hasta hubo un día en que llegó a los 2,2 millones. Se trata de una cifra mucho menor a la telenovela Cita a ciegas, que el año pasado fue retirada del “prime time” para pasar a un horario más de tarde debido a su falta de audiencia.

Normalmente, al “prime time” de Las Estrellas, se le piden unos 3 millones de espectadores. Imperio de mentiras está lejos de esa cifra. Veremos, pues, si finalmente hay cambio de horario o directamente la telenovela queda recortada.

¿De qué ira la trama de Imperio de Mentiras?

Como explica People en Español, la historia tendrá como eje principal el romance entre los dos protagonista. Él (Palacios) es un policía honesto y humilde. Ella (Boyer) es una chica de una familia con mucha riqueza.

Un doble asesinato de un ser querido de cada uno de los dos (el padre de ella y la ex novia de él) los une en una investigación para conocer quién fue el asesino.