Imperio de Mentiras: Andrés Palacios se sintió excluido de la televisión

Andrés Palacios, protagonista de la serie “Imperio de Mentiras”, brindó una reciente entrevista a la revista TvyNovelas México en donde expresó que se sintió excluido de la televisión a los inicios de su carrera artística por no encajar en el prototipo de “galán de telenovelas” impuestos por la sociedad.

El actor chileno en la actualidad es considerado una de las figuras más importantes en la industria de las telenovelas en tierras aztecas. Sin embargo, sus comienzos fueron sumamente complejos debido a su atractivo físico que era completamente opuesto a lo que acostumbran a buscar en un hombre para un rol importante en un melodrama.

“Ha sido un camino de muchos años, un camino que soñé y para el que me preparé y estudié. Toqué muchas puertas, no todas se abrieron, algunas de las que se abrieron lo hicieron en función de un estereotipo, de lo que se consideraba la belleza de una cierta moda o tendencia, y eso nos llevaba o nos limitaba por una cuestión de etnia, de cultura, de color de ojos, de piel, de pelo, hacia cierto perfil de personajes”, confesó Palacios.

El protagonista de ‘Imperio de Mentiras’ admitió en la entrevista con TvyNovelas México que fue inevitable sentirse excluido de la televisión en algún momento de su carrera artística: “¡Claro! Es que, inevitablemente, siempre hemos sido presa de las modas, de los formatos y de las tendencias. Me parece que es algo que hemos transitado y seguiremos transitando todo el tiempo, pero así, de esa misma manera, se va modificando”.

En la actualidad, Andrés Palacios asegura sentirse “afortunado” de poder encajar en lo que se busca fisicamente en un hombre para un personaje importante en un proyecto televisivo:

“Entonces si en algún momento, la moda era tal o cual color, lo latino o lo europeo, todo se va moviendo, y me parece que, sin pensarlo, cuando yo era más joven, y no imaginaba este presente, tal vez no lo consideraba, pero como la vida ha ido cambiando, y las tendencias han ido cambiando de lugar, los contenidos, y las narrativas, pues me parece que soy un afortunado de encajar en este nicho que no se había explotado de esta manera, por eso lo veo valioso y gratificante”, aseveró el galán chileno con base en México.