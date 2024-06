¿Viuda de Julián Figueroa tiene nuevo novio? [VIDEO]

Julián Figueroa quien falleció a la edad de 27 años de una manera bastante repentina, cumplió su primer aniversario de muerte hace unos meses atrás, en el mes de abril de 2024. El joven cantante y actor, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, estuvo casado con Imelda Garza Tuñón, con quien tuvo a su único hijo, José Julián, de siete años de edad.

Pues ahora, la madre del pequeño José Julián ha sido noticia en los medios, debido a que fue vista públicamente acompañada por un hombre durante el estreno de la obra teatral “Aventurera en el Salón Los Ángeles” que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Tras esto, el nombre de este hombre fue relevado y se trató de Francisco Fernández Tovar quien de acuerdo con TyV Novelas, es un político, con quien llegó para disfrutar la función del musical, agarrándose de la mano en varias ocasiones.

“Imelda, viuda de Julián Figueroa, asistió al estreno de ‘Aventurera’ muy bien acompañada de un misterioso joven al que en más de una ocasión tomó de la mano”, dijo el periodista Ricardo Manjarrez, según Infobae.

A raíz de esto y de los fuertes rumores de que Imelda Garza estaría rehaciendo su vida, la misma viuda de Julián Figueroa aclaró que Francisco Fernández Tovar, es sólo un amigo.

“Sí, es un amigo, tranquilos. Ahorita estoy bien concentrada en mi carrera. De hecho, vienen cosas muy importantes, estoy a punto de terminar de mezclar una canción, voy a grabar una nueva. Voy a estrenar una obra en dos semanas; ando en friega en los ensayos. Entonces, estoy concentrada en eso”, dijo a las cámaras del programa Ventaneando.

De igual manera, Imelda Garza aseguró que no esta cerrada a la posibilidad de volver a creer en el amor. “No, no, no estoy negada al amor. Pero ahorita no. Me siento muy bien, estoy tranquila”.

Finalmente, Maribel Guardia, madre de Julián Figueroa, se refirió ante los rumores, asegurando que apoya que su nuera rehaga su vida, debido a que es una mujer muy linda y está libre.

“Seguramente que la verán con varios porque es una mujer soltera, digo, no es que a mí me encante, pero entiendo que es una mujer libre, una mujer muy guapa, joven y pues tiene que hacer su vida y continuar, algún día aparecerá uno que sí sea de verdad y pues ni modo, la vida continúa”, dijo.

Y añadió: “Es difícil para mí, por supuesto, pero entiendo completamente que ella tiene que rehacer su vida, es joven, es bella y pues la vida continúa, que Dios la acompañe, lo que le pido a Dios es que le depare un buen hombre porque el hombre que le toque, le va a tocar a mi nieto también”.

“Cuando estoy rezándole a la virgen, siempre me hinco y por la primera persona por la que pido es por Imelda, pidiéndole a Dios que la cuide, que la proteja, que si algún día le pone un hombre que sea un hombre bueno porque como a ella le vaya de bien le va ir de bien a mi nieto”.

