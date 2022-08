Hunter Schafer es criticada por apoyar una publicación anti-no binaria

Hunter Schafer es una actriz que ha generado críticas después de que le gustara una publicación sobre las identidades trans no binarias y un proyecto de ley de Florida.

Según Her Campus, Schafer es una modelo que nunca había actuado antes de conseguir un papel en la serie “Euphoria”.

Según Her Campus, la controversia se encendió cuando se acusó a Schafer de “dar me gusta y comentar en una publicación de Instagram aparentemente anti-no binaria”. La publicación fue del usuario de Instagram @piggytaiwan, coanfitrión de un podcast.

The Brag describió la publicación subyacente como una “publicación transmedicalista de Instagram que culpa a las personas trans no binarias por un proyecto de ley de Florida que restringe los derechos médicos trans”.

Schafer, que tiene más de siete millones de seguidores, no ha comentado en su propia página de Instagram.

Esto es lo que necesita saber:

Según Page Six, Schafer, “que es una mujer transgénero, también dejó cinco signos de exclamación en la sección de comentarios”.

Esto es lo que escribió el usuario de Instagram Piggy Taiwan:

Espero que todas las personas (enbies) que lucharon para que las identidades trans ya no sean consideradas una condición médica que requiera disforia, estén felices porque ustedes ganaron. Los estados rojos están empezando a estar de acuerdo contigo. La TRH y la cirugía de afirmación de género ya no se consideran médicamente necesarias para adultos en Florida y no se detendrá allí. Eso significa que más personas trans tendrán que pagar sus transiciones de su bolsillo, lo que nos obligará a más de nosotros a trabajar sexualmente. Ustedes simplemente no pudieron soportar dejar que las personas trans binarias sean la voz de esta comunidad. Tuviste que desmantelar todas las pautas sobre ser trans para que se ajustaran a tu narrativa para que pudieras sentirte válido y luego demonizaste a las personas trans que desafiaron tus ideales y las llamaste truscum/transmedicals. Lo que no entiendes es que las mujeres y los hombres trans binarios no pueden darse el lujo de jugar con lo que significa ser trans de la misma manera que tú. Desafías las ideologías de género desde la seguridad de un cuerpo cis que no requiere tratamiento médico. Tenemos que jugar el juego y vivir según las pautas que las personas cis han creado para nosotros porque así es como sobrevivimos. No estás ayudando. No estás desmantelando el binario de género. No estás expandiendo las mentes de las personas cis. Estás haciendo que nos odien. Por última vez, estoy rogando a las personas no binarias que tomen asiento y permitan que las personas trans binarias y, más específicamente, las mujeres trans negras sean las voces de esta comunidad porque son las que están en riesgo.