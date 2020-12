HORARIOS – Walmart y Target en Fin de Año y Año Nuevo 2021

Llegó el día de la víspera de Fin de Año 2020 y Año Nuevo 2021, y las tiendas de Walmart y Target son unas de las favoritas por todos para ir a realizar las compras en el último día del año. Ya sea, que te hayan regalado una tarjeta de regalo y quieras ir a comprar algo para ti, o por el contrario, estes buscando, los ingredientes para la cena de hoy, y despedir este año, con una gran velada por Zoom con amigos y familiares.

Por ello, la mayoría de las tiendas estarán abiertas para conseguir todo lo que necesita, o aprovechar los descuentos de Fin de Año que tienen para usted. Como siempre, es mejor llamar con anticipación para verificar el horario de la tienda local antes de dirigirse a una de ella.

La víspera de Año Nuevo 2020 es el jueves 31 de diciembre

El día de Año Nuevo 2021 es el viernes 1 de enero

Pero, ¿Está Walmart abierto en la víspera de Año Nuevo 2020?

Walmart es una de las tiendas favoritas de todos los compradores para obtener ofertas o comprar alimentos a precios de descuento, por eso, podrá comprar gangas en la víspera de Año Nuevo, porque la tienda estará abierta hasta las 11:00 p.m. de acuerdo a Offer.com. Sin embargo, le recomendamos consultar los horarios de su tienda más cercana, antes de ir a ella.

Walmart estará abierto en la víspera de Año Nuevo desde las 7:00 a.m y cierra a las 11:00 p.m

¿Walmart abre el día de Año Nuevo de 2021?

Si. Walmart tendrá un horario de atención regular el día de Año Nuevo.

Tiene Walmart algunas ofertas de liquidación?

La respuesta es sí. Estas son algunas:

• Olla a presión programable multiusos 9 en 1 Instant Pot VIVA por $49, en lugar de $100

• Apple Watch Series 3 por $169, en lugar de $199

• VIZIO 50 ″Class 4K LED Quantum Smart TV por $298, en lugar de $350

• Altavoz inteligente Bluetooth JBL Link View por $90, en lugar de $300

• Cinta de correr eléctrica plegable portátil Best Choice Products por $290, en lugar de $400

• Samsung Galaxy Buds con estuche de carga por $79, en lugar de $130

¿Está Target abierto en la víspera de Año Nuevo 2020?

Target, junto con Walmart, son una de las tiendas favoritas por todo, para realizar comprar a grandes precios especiales, o ir a comprar algunos ingredientes y productos de alimentación. En la víspera de Año Nuevo, la tiendas estarán abiertas en su horario habitual, pero de igual forma, es recomendable llamar o localizar su tienda más cercana y conocer los horarios de atención al público.

Target estará abierto en la víspera de Año Nuevo desde las 8:00 a.m y cierra a las 9:00 p.m

¿Target abre el día de Año Nuevo de 2021?

De acuerdo a Offer.com Target estará abierto el 1 de enero de 2021 en su horario habitual, desde las 8:00 a.m hasta las 10:00 p.m.

¿Qué otras tiendas están abiertas en Nochevieja?

Aquí le dejamos una lista con los nombres y horarios de las tiendas que estarán abiertas en Nochevieja, consulte su ubicación más cercana para confirmar los horarios, ya que pueden variar y no todas las tiendas estarán abiertas. En algunos casos, los sitios web no han actualizado el horario de vacaciones, así que llame a su ubicación más cercana para confirmar.

• Academy Sports + Outdoors: de 9 a.m. a 7 p.m.

• Apple: los horarios especiales de las tiendas están en Apple.com

• Athleta: la mayoría de las tiendas cierran a las 6 p.m.

• Barnes & Noble: la mayoría de las tiendas cierran a las 6 p.m.

• Bass Pro Shops: de 8 a.m. a 6 p.m.

• Banana Republic: la mayoría de las tiendas cierran a las 6 p.m.

• Bath & Body Works: la mayoría de las tiendas cierran a las 6 p.m.

• Bealls Florida: de 9 a.m. a 9 p.m.

• Bed Bath & Beyond: de 9 a.m. a 6 p.m.

• Belk: de 10 a.m. a 7 p.m.

• Best Buy: de 11 a.m. a 7 p.m.

• BJ’s Wholesale Club: de 9 a.m. a 7 p.m., pero tiene horario para personas mayores de 8 a 9 a.m.

• Boscov: de 10 a.m. a 6 p.m.

• Burlington: de 8 a.m. a 10 p.m.

• Buybuy Baby: de 9 a.m. a 6 p.m.

• Cabela’s: 8 a.m. a 6 p.m.

• Conn’s HomePlus: de 10 a.m. a 7 p.m.

• Costco: la mayoría cierran a las 6 p.m.

• CVS: La mayoría de las tiendas abren en horario regular en Nochevieja, pero varias tienen horarios especiales. El horario de la farmacia varía.

• Dick’s Sporting Goods: de 9 a.m. a 7 p.m.

• Dillard’s: cierre a las 6 p.m.

• Dollar General: el horario varía, la mayoría abre en horario regular.

• DSW: 10 a.m. a 6 p.m.

• Dunham’s Sports: de 10 a.m. a 7 p.m.

• Five Below: 10 a.m. a 6 p.m.

• Fleet Farm: de 8 a.m. a 6 p.m.

• GameStop: Varía, pero muchos abren de 8 a.m. a 8 p.m.

• Brecha: la mayoría de las tiendas cierran a las 6 p.m.

• Guitar Center: 10 a.m. a 6 p.m.

• Hobby Lobby: de 9 a.m. a 5:30 p.m.

• Home Depot: de 6 a.m. a 6 p.m.

• HomeGoods: 9:30 a.m. a 6 p.m.

• IKEA: de 10 a.m. a 6 p.m.

• J.C. Penney: de 11 a.m. a 7 p.m.

• Joann Stores: de 9 a.m. a 6 p.m.

• Kirkland’s: de 11 a.m. a 6 p.m.

• Kohl’s: muchas tiendas cierran a las 9 p.m.

• Lowe’s: de 6 a.m. a 6 p.m.

• Macy’s: de 11 a.m. a 6 p.m.

• Marshalls: 9:30 a.m. a 6 p.m.

• Menards: La tienda cierra a las 8 p.m.

• Michaels: de 9 a.m. a 6 p.m.

• Office Depot: de 8 a.m. a 6 p.m.

• Old Navy: los horarios varían, pero la mayoría de las tiendas cierran a las 6 o 7 p.m.

• Party City: de 8 a.m. a 8 p.m.

• Petco: 10 a.m. a 7 p.m.

• PetSmart: de 9 a.m. a 6 p.m.

• Raymour y Flanigan: de 10 a.m. a 7 p.m.

• Ross: de 8 a.m. a 9 p.m.

• Rue21: cierra a las 6 p.m.

• Sally Beauty: las tiendas cierran a las 6 p.m.

• Sam’s Club: cierran a las 6 p.m.

• Shoe Carnival: la mayoría de las tiendas cierran a las 6 p.m.

• Staples: las tiendas cierran a las 6 p.m.

• TJ Maxx: 9:30 a.m. a 6 p.m.

• Ulta: 10 a.m. a 6 p.m.

• Walgreens: la mayoría de las tiendas abren en horario regular en la víspera de Año Nuevo, pero varias tienen horarios especiales. El horario de la farmacia varía.

• World Market: 11 a.m. a 7 p.m.

