El hijo de Julián Figueroa debuta como actor – VIDEO

José Julián, de 7 años, debuta como actor de la mano de su mamá Imelda Garza Tuñón en la nueva obra La Rueda de la Fortuna. “Me siento de nervioso porque es una obra donde voy a salir de verdad”, dice el nieto de Maribel Guardia, sobre su participación en esta nueva obra donde sí tiene que estudiar un libreto y no como en el pasado que solamente participó en una obra de su mamá.

Imelda dejo claro que este verano dejo que su hijo participe en la obra pero no es algo que ella quiere el haga por el momento. “Yo no quiero que se dedique ahorita a esta edad hacer esto. Me parece como cortarle un poco la infancia a los niños. Él tiene talento y claro que lo va a cultivar pero todavía no lo quiero enfrascar en esto. Esta pesado”, expresó la viuda de Julián Figueroa.

La obra teatral La Rueda de la Fortuna es protagonizada por Imelda. En la historia la protagonista le narra a su hijo la historia de amor que vivió con su padre, quien murió en el temblor del 2017. “Es una historia muy actual y la forma que la cuenta el director es muy original”, dijo Imelda.

Sin duda José Julián está feliz actuando junto a su madre en esta nueva obra pero asegura que lo que mas le gusta es cantar.

Cabe mencionar que al principio del 2024, el pequeño dio sus primeros pininos en la actuación en la obra teatral La Navidad de Job, que protagoniza su madre. “[Me sentí] bien”, dijo José Julián al programa mexicano de televisión Ventaneando de TV Azteca, el pasado mes de febrero. “Mi papel fue el mismo de ser niño pero al final me di cuenta de algo, de que se secuestraron a los niños”.

En ese entonces José Julián dijo que le gustaba cantar y hasta describió cuál es su tono de voz. “Tengo voz aguda y ronca”, dijo el pequeño.