Héctor Bonilla es homenajeado por famosos que lloran su muerte

El mundo de las telenovelas llora y las lágrimas se han transformado en tributos de famosos al querido actor Héctor Bonilla, quien murió en México después de años luchando contra el cáncer y otros problemas de salud.

Estrellas como Jacqueline Bracamontes, Nailea Norvind, Plutarco Haza, Cecilia Suárez, Rafael Navarro, Benny Ibarra, Renata Notni, Daniela Romo, Ana Martín y muchísimos más, le dedicaron hermosas fotos y palabras en las redes sociales, mientras que otros acudieron a dar el pésame y el apoyo a su familia.

El actor, quien falleció en la Ciudad de México, “rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final”, había sido diagnosticado en el año 2019 de cáncer de riñón. La familia informó de su muerte en un comunicado en el que expresaron:

Compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años: ‘Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda más”.

“No le tengo miedo a la muerte, porque para allá vamos todos, no tendría por qué no ser así. Si esperaban verme llorando o compadeciendome por una enfermedad, eso no va a suceder”.

“Se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero no estoy angustiado ni estoy azotado; simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago: escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho.

“La enfermedad está y no hay un tratamiento para atacarla, no hay quimioterapia para el riñón; solo me queda seguir las instrucciones y esperar que mi cuerpo reaccione favorablemente. Pero dentro de todo estoy bien y tranquilo; los doctores que me revisan cada mes dicen que voy respondiendo a las expectativas que tenían, por eso sigo trabajando”.